Pitali smo građane planiraju li na Thompsonov koncert: 'Pa svaki normalan čovjek zna...'

Pjevač Marko Perković Thompson neumorno od Grada Zagreba traži najam Zagrebačkog hipodroma za svoj koncert. Iako su mu iz Grada pojasnili da datumi koje je zatražio nisu izgledni za održavanje koncerta, Thompson je inzistirao na datumu koji je ponudio. Podsjetimo, iz Grada su mu još ponudili termine u srpnju i kolovozu. Na kraju, Thompsonov tim odlučio je veliki koncert održati u prvom vikendu srpnja.

Pitali smo građane planiraju li ići na koncert. "Obavezno, jedva čekam. Spremni smo bez obzira na datum i izmjene", rekao nam je jedan građanin. Neki planiraju ići i grupno, "I familija i svi, bit će nas puno", kaže jedan od sudionika ankete.

Jedna je žena komentirala: "Zar je to pitanje? Pa to zna svaki normalan čovjek da se ide. To je naš čovjek". Dvoje građana u anketi reklo je da na koncert neće ići, jedan neće jer tada nije u Hrvatskoj, a drugoj sudionici Thompson jednostavno nije nešto što ona sluša. "Ne idem, nisam njegov fan", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veliki je to povratak pjevača koji nekoliko godina nije bio na sceni. Prve koncerte nakon povratka održao je ljetos na jugu Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Iz Porina o Thompsonovoj pjesmi: 'Od srca čestitam. Njegovi su uraci svi po pravilniku i statutu'