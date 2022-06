Korisnik hrvatskog subreddita objavio je račun koji ga je, kako kaže, iznenadio, a iznenadio je i druge toliko da je su u šali tvrdili kako je u pitanju photoshop. Nakon fotografija basnoslovnih računa koji se šire internetom, u kojima se sendviči plaćaju troznamenkastim ciframa, jedan reditovac je pokazao da može i drugačije. Objavio je fotografiju računa iz kafića u centru Solina u kojem kava s mlijekom stoji osam kuna.

Može se i na špici proći jeftinije

Ubrzo se javio i reditovac koji je istaknuo i da na inače skupoj zagrebačkoj špici kava može biti jeftinija. " Jučer na Cvjetnom trgu u Zagrebu, kava s mlijekom 7 kuna. Happy hour do 10 ujutro....", napisao je. Bilo je i onih koji su krenuli zbijati šale sa Solinom, odnosno isticati da grad i nije turističko središte koje bi moglo nabiti cijene. "I ja kad popijem kavu u Bukovom Vrhu platim i manje od toga. Također i Begovo Razdolje ima OK cijene.", napisao je jedan.

Svaka čast, gazda misli dugoročno

Jednog reditovca je mučio tehnički dio priče. "Ne znam što me više grize: to što piše "CJENU" ili to što ne koriste Unicode", dok mu je drugi objasnio u čemu je vjerojatno problem. " POS printer povezan na Synnesis POS povremeno mi oglupavi i zaboravi na hrvatske znakove. Bez obzira na to što odaberem u settings bilo printera, Windowsa ili Synesisa, isti je rezultat. I onda nakon dan-dva počne normalno printati, tak da se više ne sekiram. Ali da grize, grize..."

Jedan pak reditovac je pohvalio politiku kafića. " Svaka čast, gazda misli dugoročno", dok je jedan u šali zaključio "Čisti photoshop"