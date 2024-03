Mnogi ljudi piju flaširanu vodu umjesto one iz slavine. No, većina njih obećala je da će je odsad bojkotirati nakon uznemirujućeg saznanja kako se ona zapravo proizvodi, piše Mirror.

Prema novoj studiji akademskog časopisa Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), prosječna litra flaširane vode sadržava gotovo četvrt milijuna fragmenata nanoplastike.

Istraživači s američkih Sveučilišta Columbia i Rutgers analizirali su pet uzoraka triju uobičajenih marki flaširane vode i otkrili da se razine nanoplastike kreću od 110.000 do 400.000 po litri, s prosjekom od oko 240.000.

Znanstvenici su otkrili da veliki dio plastike potječe iz samih boca, no kažu da trenutno nije poznato predstavlja li konzumiranje plastike ozbiljan zdravstveni rizik. Također, proces izrade boca za vodu također se našao na meti kritika zbog ogromne količine otpada koji stvara.

Na YouTube kanalu Mashed svojevremeno je objavljen video pod nazivom "Hrana koju ćete sigurno izbjegavati nakon što saznate kako se pravi" o tome kako se zapravo izrađuju boce za vodu.

'Flaširana voda nije bolja od one iz slavine'

"Business Insider sugerira da je opće pravilo da, koliko god vode bilo u boci, možete procijeniti da je potrebno otprilike tri puta toliko da se napravi boca", naglašeno je u videu.

"I ne koriste samo vodu, potrebno je oko 17 milijuna barela nafte da se proizvedu sve boce za flaširanu vodu prodane u jednoj godini, ista količina koja bi održavala milijun automobila u pogonu te iste godine", otkrili su.

"Nemojte misliti da je voda koju pijete puno bolja od vode iz slavine. Food and Water Watch je otkrio da je 52 posto flaširane vode u 2009. dolazilo iz istih javnih izvora koji opskrbljuju vašu slavinu. Do 2018. brojka je porasla na 64 posto. Što je još gore, flaširana voda čak ne podliježe istim procesima i standardima za sigurnost vode koje moraju ispunjavati javni izvori vode", upozorili su.

Korisnici su u komentarima izrazili koliko ih je video uznemirio.

"Više mi smeta flaširana voda nego bilo što drugo", "Nakon ovoga je više ne pijem", "Mislim da je flaširana voda pogubnija za okoliš nego sir", "Stvari s flaširanom vodom su užasne, istina, ali mislim da je pravi užas to što je netko zapravo pristao na ugovor koji je morao glasiti nešto poput 'Mi uzimamo onoliko vode koliko želimo, vi dobivate nekoliko sjajnih novčića. Dogovoreno?'. Umjesto da idem na tvrtku, ja bih išao na osobu koja je ovo potpisala", samo su neki od komentara.

