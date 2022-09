Često je nedovoljno sna uzrok umora i pospanosti tijekom dana. No, neki ljudi koji spavaju osam sati dnevno, često i duže, se znaju osjećati umorno. Kako bi čovjek bio zdrav potrebno je spavati sedan do osam sati svake noći. Ima ljudi koji spavaju toliko, ali se neuspjevaju odmoriti i razlog tome može biti apneja. To je kratkotrajan prekid disanja (u nekim težim slučajevima na 20 do 30 sekudi) koji se može ponavljati više puta tijekom sna. To stanje ne omogućuje dobar odmor, a kod nekih je to posljednica pušenja, prenosi srpski Kurir.