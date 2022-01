Pedesetjednogodišnja Osječanka Dubravka Mandić gradila je svjetsku karijeru u autoindustriji, a onda se posvetila problemima žena i poslušala unutarnji glas. Kreirala je gel koji vraća vagini čvrstoću, kaže se u prilogu RTL-a.

Bila je menadžerica u svijetu autoindustrije, hodala je hodnicima centrale u Parizu, bila je glavna šefica za tržišta nekoliko europskih zemalja, gradila je čak svjetsku karijeru, a onda je jedno jutro odlučila posvetiti se ženama i najintimnijim dijelovima tijela te je iz ljubavi iskreirala vlastiti kozmetički brend DermaWise.

Žena u 'muškoj' industriji

''Bila sam više od 20 godina vezana uz komercijalnu i neke od najvećih svjetskih korporacija. Počela sam kao trgovački putnik, u to vrijeme to je bio posao iz snova, zanimljiv, dinamičan. Radila sam za Nestlé, bila sam zadužena za kupce u regiji, a onda sam prešla u Peugeot Hrvatska gdje sam radila kao direktorica prodaje i logistike. Put me usmjerio prema Parizu gdje sam preuzela funkciju šefice zone za Češku, Poljsku i Slovačku'', kaže.

Bio je to, kaže, veliki korak u karijeri pa je sa sinom preselila u Pariz. Bila je prva žena u toj kompaniji na poziciji direktorice prodaje za jednu od zemalja.

''Bilo je tu strahova ali nikad nisam dozvolila da oni sa mnom upravljaju i da zbog njih imam kočnicu. Nekako te ta kvaliteta gura. Ponekad bih znala promrmljati da mi je prošao dan da nisam puno napravila i da sam mogla bolje, jer uvijek sam bila samokritična na najjače, a onda mi je šef jednom rekao da na kraju dana napišem sve što sam radila. Kad to počneš raditi, osvijestiš koliko si napravila, vidiš da nisi fer prema sebi, pa su tako nestali moji strahovi i nezadovoljstvo'', prisjetila se Dubravka Mandić.

Vikendom bi 'mućkala' svoje kreme

Kada nije radila, vikendom bi ''mućkala'' svoje kreme, što je bila ljubav koju joj je usadila njezina majka. Od nje je naučila puno o ljekovitim biljkama, kako se rade macerati, hidrolati…

''Nisu to nikad bile kremice za pohvaliti se. Na vrlo jednostavan način napravila bih hidrolat od, na primjer, lišća maslina visoke koncentracije pa bi uvijek bilo nešto i za podijeliti prijateljicama. Te su stvari imale kratki rok trajanja i nije to bilo ništa važno, samo hobi'', kaže.

U Parizu je otkrila dobro opskrbljene dućane u kojima se nudilo sve što treba hobistima za napraviti vlastitu kozmetiku. Prema sastavu kreme iz dućana, napravila bi svoju verziju iste kreme, ali u kojoj nije bilo nepotrebnih alkohola, parabena, sulfata…

Na jednom putovanju na Tajlandu vidjela ping – pong vaginalni show i osvijestila koliko moćni i jaki mogu biti ženski vaginalni mišići.

'Žene imaju problem, ali o tome šute'

''Onda sam upoznala ženu koja je magistra procesnog inženjerstva i ima veliko iskustvo u proizvodnji kozmetike i iz revijalnog razgovora o kremi na bazi ljutih papričica, koja stimulira ženske intimne dijelove, rodio se trenutak kad mi se savršeno iskristalizirala ideja što želim raditi. Kozmetika za vaginu“, kazala je za RTL.

Novo znanje ubrzo joj se isplatilo i napustila je korporacijski svijet. Bila je sasvim svjesna da kod nas nema kozmetike za najintimnije dijelove tijela, a žene o problemima s vaginom uglavnom šute.

''Žene imaju problem, ali šute i to nije dobro. Mnoge ulaze u perimenopauzu prerano zbog stila života i prehrane, a u pretklimakteriju stijenke vagine popuštaju, mogu se malo i razdvojiti pa je jedna od direktnih posljedica smanjenje intimnog zadovoljstva kod žene. Nisam ni sama znala koliko je veliki taj problem dok nisam proizvela svoju kozmetiku za vagine i dok me žene nisu počele zvati i o tome govoriti", kaže.

'Treba ponovno zapaliti iskru među plahtama'

Primjerice, studije u SAD-u govore da svaka treća žena starija od 50 godina pati od stresne inkontinencije. Razlog je što su mišići vagine u lošoj kondiciji.

"Taj problem može imati mršava žena koja na poslu stoji cijeli dan na nogama, ali i žena s viškom kilograma ili majka koja je imala samo jedan, teži porođaj. Različite žene imaju te probleme i o tome ne govore“, kaže Dubravka.

"Sasvim je OK ako ponestane užitka brinuti se o svom intimnom zadovoljstvu i zapaliti ponovo iskru među svojim plahtama. Pa sam ja napravila VaGel, gel koji radi“, kaže govoreći o svome gelu na prirodnoj bazi koji pomaže da se vrati tonus vaginalnim mišićima.

Posao gradi strpljivo, razmišlja i o izvozu

Gel će izazvati skupljanje vaginalnog otvora, a onda je i onaj „feeling“ tijekom intime bolji.

''Testovi pod nadzorom ginekologa pokazuju da gel kod 100 posto ispitanica testne grupe potiče prirodno vlaženje vagine, da se kod 80 posto ispitanica poboljšava tonus vaginalnih mišića i da 70 posto žena imaju izražen osjećaj direktnog sužavanja vagine. Istraživanje je rađeno nakon 28 dana neprekidnog korištenja gela koji se nanosio jednom na dan. Dio žena odmah, nakon dvije minute osjeti razliku, a neke ga moraju duže koristiti“, govori Dubravka.

Napravila je i dva proizvoda protiv tamnih hiperpigmentacijskih promjena na koži od kojih je jedan namijenjen intimnim i osjetljivim dijelovima tijela. U priču o prirodnoj kozmetici namijenjenoj intimnim dijelovima tijela krenula je prije nešto više od godinu dana kada je osnovala tvrtku, a zbog procesa certificiranja i ispitivanja, prodaja je krenula po ljekarnama, u kozmetičkim salonima i na webu u travnju prošle godine. Kaže da gradi priču polako, strpljiva je, pomišlja čak i na izvoz, ali prije svega veseli se dobrim reakcijama žena koje napokon otvorenije pričaju o svojim problemima u intimnoj zoni.