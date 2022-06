Allana Luke i njezin zaručnik Jeff Winn nerazdvojni su od svog drugog spoja u Marbelli gdje je Jeff ženi kupio par dijamantnih naušnica za njezin rođendan. Ona tvrdi da je njihova ljubav iskrena. Ona je 23-godišnjakinja koja voli fine stvari u životu, a on je milijunaš koji je dvostruko stariji od nje koji posjeduje vilu s 11 spavaćih soba. Allana Luke i njezin zaručnik Jeff Winn tvrde da su pronašli pravu ljubav.

Par je nerazdvojan od njihovog drugog spoja u Marbelli kada je Jeff bivšoj putničkoj agentici kupio par dijamantnih naušnica za njezin rođendan.

"Ne može se poreći da Jeff izgleda puno starije od mene, što može uzrokovati da ljudi zakolutaju očima kada nas vide", kaže ona. “Automatski pretpostavljaju da sam samo još jedna djevojka koja juri za njegovim novcem. Ne krivim ih jer bi to bila i moja prva pomisao. Ali i dalje bih bio s Jeffom čak i da izgubi kuću i bankrotira.”

Otkako se par upoznao 2020., Allana je dobila Audi TT, Rolex sat, dizajnerske torbice te je ljetovala na Barbadosu i Tajlandu.

Allana kaže da je spremna potpisati predbračni ugovor prije nego što se vjenčaju i odreknu se prava na vilu – bivšu školu za djevojčice u Jesmondu, Newcastle-upon-Tyne , gdje supružnici imaju spremačicu s punim radnim vremenom, upravitelja imanja, barmena i tri vrtlara.

Allana, koja kaže da su joj se oduvijek sviđali stariji muškarci, upoznala je Jeffa na Tinderu u listopadu 2020.

Ona kaže: “Odlučila sam povećati dobni raspon na svom Tinderu jer sam se zasitila nezrelih momaka mojih godina. Postavila sam to na 25 do 60-godišnjake, a sljedeći dan sam se "spojila" s Jeffom. U njegovoj biografiji piše da je upravo završio s restauracijom pa sam mislila da bi to bila dobra priča za ispričati prijateljima, čak i ako nije uspjela.”

U Španjolskoj je par prvi put izjavio ljubav jedno drugom. Allana kaže: “Trebali smo biti samo tjedan dana, ali smo na kraju ostali 17 dana. Bila sam tako šokirana kada mi je Jeff dao naušnice i rekao mi da je potrošio previše novca jer smo se poznavali tek tjedan dana. Ali ja sam bila prezadovoljna svojim poklonom. Jeff mi je rekao da me voli u Marbelli, a ja sam uzvratila kao što sam i znala. Sa starijim muškarcem nema igara. Ne skrivaju kako se osjećaju. Prvi put smo spavali zajedno na odmoru. Njegove godine zasigurno nisu napravile razliku.”

Kad se par vratio iz Španjolske, Jeff je pozvao Allanu da se preseli k njemu i od tada su zajedno. Allana sada radi kao Jeffova pomoćnica, dogovarajući nekretnine.

Dana 2. lipnja, Jeff je zaprosio Allanu. Već je razgovarala s njim o potpisivanju predbračnog ugovora. Allana kaže: "On ne misli da je to potrebno, ali ja bih voljela da ima mir."

Upoznala je dvoje Jeffove odrasle djece, Ninu - koja je istih godina kao i ona - i sina Josha (21).

Allana kaže da ona i Nina često zajedno izlaze u klubove dok se ona "dobro slaže" s Joshom i upoznala je Jeffovu bivšu, kojoj je "dobro".

Ona kaže: "Moja mama je jako uzbuđena – oduvijek je željela da imam ovaj život iz bajke. Uspoređuje me s Juliom Roberts iz "Zgodne žene".

“Jeff je tako ljubazan, lagodan i zabavan. Tako je velikodušan i voli usrećiti sve oko sebe. On je tako prizemljen.” Allana dodaje: “Kada nas ljudi upoznaju, mogu reći da se odlično slažemo. Imamo istu zafrkanciju i uvijek se smijemo. Ne sramim se javno pokazati svoju naklonost prema njemu. Uvijek ću ga držati za ruku jer sam ponosna što smo zajedno."

“Možda je stariji, ali je definitivno mlad u srcu. On je tulumario više od mene”.

Allana, koja je podrijetlom iz North Shieldsa, nastavlja: “Moj život se puno promijenio, ali je i dalje vrlo normalan. Napravim mu ručak, obično nasjeckane masline na tostu ili losos s povrćem, onda samo popijemo šalicu čaja."

“Ponekad imamo prijatelje na večeri tijekom tjedna ili se jednostavno družimo i gledamo TV.” Allana dodaje: “Na površini može izgledati kao da sam s Jeffom zbog materijalističkih stvari, ali kad nas ljudi vide osobno, mogu vidjeti da smo tako prirodni."

“Svi Jeffovi prijatelji komentirali su koliko je sretniji i zdraviji otkako sam ja ušla u njegov život. Osvježavajuće je to čuti.” Allana dijeli svoju priču u pokušaju da normalizira dobne razlike u parovima.

“Ne bismo trebali skrivati ​​ljubav života jer se bojimo biti osuđeni.”

Jeff kaže: “Tražio sam nekoga tko je lijep iznutra i izvana. Pronašao sam to u Allani i odmah sam znao da je to više od zezanja."

Tvrdi da njegova obitelj obožava Allanu jer pozitivno utječe na njegov život.