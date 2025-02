Olja je u kuhinji šokirala Dominika: 'Stvarno sam tu neodgovorna'

U svijetu u kojem neprestano napredujemo, istražujemo i osvajamo nove horizonte još uvijek se suočavamo s osnovnim problemima koji pogađaju čovječanstvo. Upravo zato RTL Hrvatska donosi novi društveno odgovoran reality show Hungry Games, spoj realityja i edukativnih kulinarskih izazova koji se od 17. veljače može pratiti na portalima RTL.hr i Net.hr, kao i na YouTube kanalu RTL-a.

Hungry Games gledateljima donosi pet zanimljivih epizoda, a svaka je tematski podijeljena i bavi se različitim aspektima – od ekološkog utjecaja i ekonomskih gubitaka do socijalne nepravde. Gledatelji će kroz epizode dobiti praktične savjete, ali show donosi i snažnu edukativnu poruku kao i obilje zabave.

U četvrtoj epizodi kandidati su se našli pred novim izazovom kojim je testirana njihova snalažljivost i sposobnost timskog rada. "Produkcija je pripremila niz tragova koji će otkriti po čemu vas još ocjenjujemo osim po količini otpada hrane", obavijestili su ih, a a rečeno im je i da će svaki član biti sputan na neki način – netko s povezom na očima, netko na ustima, a netko s čepićima u ušima. Uz sve to, bilo je postavljeno vremensko ograničenje, a cilj tima bio je shvatiti, prije onog drugog tima, po čemu ih se ocjenjuje.

Nakon zahtjevnog zadatka, tijekom kojeg su kandidati imali priliku osjetiti kako je to kada ti je oduzeto jedno od osjetila kandidati su opet morali u kuhinju. Tu je došlo do malih napetosti, a Dominik je Olji održamo malu lekciju o higijeni. ''Jesi oprao ruke? Ja nisam'', rekla je Olja Dominiku. ''Ozbiljno? To je prvo pravilo kada dođeš u kuhinju…'', komentirao je iznenađeno Dominik. Uz to Olja je priznala kako inače nije sklona razvrstavanju otpada. ''Stvarno sam tu neodgovorna, ali mislim da ću početi drugačije razmišljati'', priznala je.

Nakon ovog izazova kandidati su priznali da su tužni i zabrinuti. Sve što su naučili o očuvanju okoliša, korištenju hrane, te važnosti pažnje s količinom otpada pogledajteu 4. epiozodi.

