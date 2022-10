Kardiolozi tvrde da postoje dvije vrste srčanog zastoja, na lijevoj i desnoj strani tijela. Kada se događa "kvar" na lijevoj strani, krv i tečnost se povlače u pluća, a to dovodi do kratkog daha i - kašlja, piše Kurir. A da je on zaista simptom bolesti srca, ukazuju sljedeći znaci...