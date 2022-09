U Facebook grupi Nostalgija, objavljena je fotografija plaže iz '70-ih godina prošlog stoljeća. U komentarima su se mnogi prisjetili "ljepših vremena", a na fotografiji je mnogima zapela za oko linija tadašnjih kupača.

Nekad su svi jeli sve i bili mršavi. Danas većina jede zdravo, a svi debeli. Može to tko razumjeti?" " Na slici kao manekeni, a danas vepar do vepra, pametnom dosta". "Svi mršavi", neki su od komentara.

Mnogi su isticali i kako se tada kvalitetnije živjelo jer nije bilo mobitela, dok je jedan korisnik skrenuo pozornost na to kako tada odlazak na more nije bio luksuz.

"Sve je to u skladu sa vremenom! Ali ima jedna mala sitnica; tada si se sa primljenom plaćom i godišnjim regresom provodio se kao Rockfeller , i opet ti nije bio džep prazan do iduće plaće. A, 'ajde danas da to pokušamo. Nema trika, nema takvog mađioničara pa zato i ne čudi što ljudi dižu kredit da bi uživali neko vrijeme, a poslije toga jaram na vrat pa tegli k'o vol dok se kredit ne vrati", zaključuje.