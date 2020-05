NOVI IZGLED FACEBOOKA DONIO JE MNOGE PROMJENE: Dostupan je svima, a evo kako ga aktivirati

Facebook je redizajnirao svoje stranice za računala, a najnovija verzija ove popularne društvene mreže dostupna je svima. S tim su promjenama počeli u ožujku, a pristupiti im se moglo samo na zahtjev u određenim zemljama, piše The Verge.

“Stranice se sad brže učitavaju, lakše ih je koristiti i podržavaju noćni način rada, pa se tako oči odmaraju”, priopćili su iz Facebooka.

Noćni način rada nije jedina novica. Naime, News Feed je tanji te s lijeve i desne strane ima više prostora. Također, ikonice su veće, a traka s izbornikom trebala bi olakšati pristup raznim dijelovima aplikacije.

Evo kako aktivirati novi dizan Facebooka:

Kliknite na strjelicu okrenutu prema dolje u izborniku gore desno kako biste otvorili izbornik s postavkama.

