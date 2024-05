Nikola Tesla je osoba o kojoj se može neiscrpno govoriti. Osoba je to čiji je životni put nevjerojatan, ali unatoč tome što mislimo da sve znamo i da smo sve vidjeli, postoji još cijeli niz predmeta koji se vezuju za njegov život, a koje do sada vjerojatno niste imali priliku vidjeti.

Ipak, neke stvari odsada su dostupne javnosti, a možete ih pogledati u Karlovcu, gradu u kojem se ovaj izumitelj školovao.

Na prvom katu Nikola Tesla Experience centra Karlovac, u sklopu proslave prvog rođendana Centra, možete pogledati informativnu izložbu originalnih dokumenata i učila iz fizike iz doba Teslinog školovanja. Čak devet dokumenata svjedoči o Nikolinom vremenu provedenom u Karlovcu, tada Rakovcu, kao učeniku Velike kraljevske realke na kojoj je maturirao 1873. godine.

Na izložbi možete pogledati pedagoške knjige te opće spise iz kojih možete vidjeti pod kojim je brojem Nikola Tesla upisan u školu, spis gdje moli prijepis Zapisnika maturalnog ispita, te molbu u kojoj traži pristupanje maturalnom ispitu.

Tesla bio ukoren zbog matematike

Među zapisnicima nalazi se čak i jedan u kojem se spominje da je Tesla bio među ukorenim učenicima zbog slabe ocjene iz matematike.

Foto: Nikola Tesla Experience Center Karlovac

Izložen je i dio učila iz bogate zbirke učila kabineta iz fizike iz 19. i 20. stoljeća koja su na čuvanje prepuštena Gimnaziji Karlovac. Neki su uređaji i danas korisni u nastavi kao demonstracijsko sredstvo iz područja optike, mehanike, akustike, termodinamike, elektrostatike i elektrodinamike.

U Centru je izloženo deset učila (polarizator, potenciometar, učilo za prikaz mehaničkih valova, spektroskop, kuglasto iskrište, Ruhmkorffov induktor, mali parni stroj, dinamometar, Savartovo zvono i elektrostatički stroj).

Cijela zbirka učila iz fizike broji 36 predmeta te su dio inventara nabavljenog nakon spajanja Kraljevske velike realke na Rakovcu i Kraljevske gimnazije u Karlovcu u Kraljevsku veliku realnu gimnaziju na Rakovcu 1882. godine.

Foto: Nikola Tesla Experience Center Karlovac

Godišnjica Tesline mature

Restaurirana su 2013./2014., a zbog svog povijesnog značaja, kao i značaja u smislu tehničkog dobra, zbirka učila proglašena je u školskoj godini 2014./2015. kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Informativna izložba ostaje otvorena do 24. srpnja 2024., inače datuma godišnjice Tesline mature u Karlovcu. U tom periodu, 10. srpnja, ujedno je i Teslin rođendan.

Posjetitelji izložbu mogu pogledati uz kupnju ulaznice u radno vrijeme Centra – od ponedjeljka do petka od 9 do 19 sati te vikendom i blagdanima od 10 do 18 sati.

Nikola Tesla Experience Center Karlovac jedinstven je centar posvećen geniju elektriciteta. Edukacijsko-turistički kompleks smješten je na adresi Rakovac 6 u Karlovcu, tik do škole u kojoj je mladi Nikola maturirao 1873. godine. Sa svojih 700 četvornih metara prostora raspoređenog na tri etaže, mjesto je to gdje se tehnologija susreće s vizijama.

