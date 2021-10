Diana Donnarumma (28) iz Buffala u New Yorku lila je suze dok ju je Daniel Donnelly Jr. držao za ruku dok su ulazili na prijam kako bi se udala za svog zaručnika Conlana Krehera, piše Daily Mail.

No, prije nego što je došao do oltara, Daniel, čija je kći Heather umrla u prometnoj nesreći 2017. godine, predao je Dianu njezinom ocu, koji mu je zahvalio na kćerinu daru. Presađivanje crijeva od Heather pomoglo je spasiti Dianin život, budući da je prethodno imala crijevni zastoj zbog progresivne disautonomije.

Godinu dana nakon transplantacije, Diani je dopušteno da se obrati obitelji svog donora, koja ima mogućnost prihvatiti ili odbiti zahtjev.

Dianino je pismo prošlo kroz njezin transplantacijski centar u Washingtonu do centra za darivanje organa u Teksasu, koji je tada kontaktirao Daniela. Daniel je prihvatio pismo, a on i Diana kasnije su razgovarali telefonom, što ju je, rekla je Diana, natjeralo da plače dva dana, otkrivši kakva je Heather prekrasna osoba.

"Plakao je od sreće"

Godinama nakon toga, Diana je pokušala podići svijest o Heatherinom životu i darivanju organa putem svojih stranica na društvenim mrežama, a ona i Daniel su se na kraju upoznali u Illinoisu, gdje Daniel živi.

Tamo je rekao Diani da je Heather preminula samo nekoliko dana prije nego što se trebala udati za vlastitog zaručnika Beaua.

Znajući da Daniel nije imao priliku odvesti svoju kćer do oltara na njezin veliki dan, Diana ga je pitala bi li joj učinio tu čast, što je Daniel prihvatio.

"Kad me prvi put vidio u vjenčanici, zaplakao je. Kad sam ga vidjela kako plače, i ja sam počela plakati. Toliko mu nedostaje Heather i bori se s bolom zbog njezine odustnosti. Rekao je da mu je čast odvesti me do oltara i da je tako sretan što sada ima još jednu kćer. Rekla sam Danu da je Heatherin duh bio s nama. Zagrlili smo se prije nego što smo izašli", rekla je Diana i nadodala:

"Nadam se da će ljudi shvatiti moć darivanja organa. Bez Heatherine odluke danas ne bih bila ovdje. Transplatacija mi je dala život za koji nisam ni mislila da ću ga imati", zaključila je Diana.