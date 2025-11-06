Znanstvenica podijelila savjete za 'reprogramiranje mozga': 'Zahtijeva potpunu opsesiju'

Razumijevanje složenih mehanizama funkcioniranja ljudskog mozga predstavlja izazov, no spoznaje iz područja neuroznanosti mogu biti presudne za ostvarenje ispunjenog i uspješnog života.

U mnoštvu često proturječnih savjeta o osobnom razvoju i postizanju ciljeva, znanstveno utemeljeni pristupi nude potrebnu vjerodostojnost.

Jedna od stručnjakinja čiji rad privlači značajnu pozornost je neuroznanstvenica Emily McDonald, poznata na društvenim mrežama pod nadimkom EmontheBrain. Putem svojih platformi, na kojima ima višemilijunsku publiku, McDonald čini neuroznanost dostupnom široj javnosti.

U nedavnom videu, koji prenosi Express, objasnila je kako intenzivna posvećenost, koju naziva "ekstremnim" ponašanjem, može biti ključan faktor uspjeha.

Veza između intenziteta i uspjeha

U videu, koji je zabilježio značajne reakcije korisnika, McDonald tvrdi: "Znanost pokazuje da je potrebno usvojiti 'ekstreman' pristup kako biste ostvarili željeno. Predstavit ću vam tri neuroznanstveno utemeljena razloga koji to potvrđuju."

1. Reprogramiranje mozga kroz neuroplastičnost

"Prvi razlog leži u činjenici da intenzivno i fokusirano ponašanje doslovno mijenja strukturu vašeg mozga, omogućujući vam da se transformirate u osobu sposobnu ostvariti ciljeve. Bez aktivnog rada na reprogramiranju mozga, pojedinci su skloni ponavljanju ustaljenih obrazaca ponašanja", pojašnjava McDonald.

Ključni mehanizam za tu promjenu je neuroplastičnost – sposobnost mozga da formira nove neuronske veze i reorganizira postojeće. Prema McDonald, neuroplastičnost se najučinkovitije potiče ponavljanjem aktivnosti s visokim stupnjem intenziteta i emocionalnog angažmana, odnosno potpunom posvećenošću.

"Vaš se mozak ne mijenja kroz povremeni trud, on zahtijeva potpunu opsesiju", naglašava.

2. Dopamin kao gorivo za motivaciju

"Drugi princip odnosi se na ulogu dopamina. Intenzivna posvećenost cilju potiče oslobađanje ovog neurotransmitera, što posljedično povećava motivaciju, pokretačku snagu i ustrajnost", navodi znanstvenica.

Dopamin nije samo modulator raspoloženja, već i ključni neurotransmiter odgovoran za mentalnu energiju. Visoka razina dopaminske aktivnosti osigurava potrebnu fokusiranost i izdržljivost, osobito u situacijama koje zahtijevaju dugotrajan napor.

3. Filtriranje stvarnosti prema vašim ciljevima

Treći razlog povezan je s funkcijom retikularnog aktivacijskog sustava (RAS), moždane strukture odgovorne za regulaciju budnosti i pažnje.

"Vaš mozak selektivno obrađuje informacije iz okoline na temelju onoga što smatra prioritetnim. Retikularni aktivacijski sustav djeluje kao filter za osjetilne podražaje, usmjeravajući vašu pažnju na ono što je relevantno za vaše ciljeve", objašnjava McDonald.

Kada je osoba u potpunosti posvećena određenoj viziji, RAS pojačava percepciju ljudi, prilika i resursa koji su s njom usklađeni. "Vaša opsesija postaje leća kroz koju promatrate svijet", zaključuje.

Opsjednutost ciljem i obilaženje prečaca

Objavljeni savjeti izavali su brojne reakcije i raspravu među korisnicima, od kojih su mnogi izrazili podršku predstavljenim idejama i namjeru da ih primijene.

"Biti toliko zaljubljen u nešto da to hrani tvoju strast i pogon. Sviđa mi se ovo, hvala ti što si podijelila", napisao je jedan korisnik, a drugi je dodao: "Otkrio sam ovo metodom pokušaja i pogreške. Moji najbolji rezultati doista su proizašli iz toga što sam bio potpuno opsjednut i nisam tražio prečace."

Treća osoba je komentirala: "Ima istine u ovome. Namjerna, fokusirana akcija može preoblikovati vaš mozak i uskladiti vaš identitet s ciljevima. Manje se radi o 'ekstremnosti', a više o dosljednosti i predanosti verziji sebe koja postajete."

