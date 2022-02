Jedan hrvatski korisnik na Redditu je upitao ljude koja je najveća pogreška koju su napravili na početku karijere i što su naučili iz tih pogrešaka. Brojni ljudi napisali su svoja iskustva, a neki su podijelili i vrijedne savjete.

"Meni se često puta događalo da stvorim 'prijateljski' odnos s klijentom, a često se to iskorištavalo s njihove strane. Također, nisam bio svjestan koliko ljudi će lagati i manipulirati samo da ostvare svoje ciljeve. Iz tog sam naučio da se treba čvršće postaviti u pregovorima, s obzirom na to da klijenti, koliko god dobri s tobom bili, nisu prijatelji", napisao je jedan reditovac.

"Pravilo br. 1: ne posluj s prijateljima i rodbinom", bio je odgovor s najviše lajkova.

'Radi koliko se od tebe očekuje'

"Radi samo onoliko koliko se očekuje od tebe, niti grama više", bio je drugi odgovor.

"Nikad ne ostaj dulje ni minutu nakon završetka radnog vremena, ne javljaj se na službeni mobitel izvan radnog vrimena i štekaj pare u crni fond da ih uvijek možeš odje*** kad ti padne na pamet", bio je treći odgovor.

Jedna žena je napisala kako je koristila svoje privatno vrijeme da napravi nešto za posao, što joj nije bilo plaćeno. Istaknula je kako je poslodavac to maksimalno iskorištavao.

Druga je, pak, rekla kako nije uspostavila granicu između sebe i nadređenog pa je s njime komunicirala subotama, nedjeljama, radnim danom navečer...

"Nemoj prebrzo odraditi posao. Moj primjer: dobijem dodatan posao od poslodavca koji nije u opisu radnog mjesta koji će biti dodatno plaćen. Ja ga uzmem kao prioriter i odradim što prije. Poslodavac misli da je bilo prelagano jer je prebrzo završeno, pa zato nisam ni zaslužio dodatne novce. Nakon toga, radim polako. Na pogreškama se uči", napisao je reditovac.

'Dogovoriti uvjete posla i plaćanja do najmanjih detalja'

"Uvijek sam davao 100% od sebe jer sam mislio da ce se taj trud isplatiti pošto je u pitanju poznata privatna firma. Kasnije sam shvatio da je najbolje odraditi neki minimum i biti si dobar sa šefovima".

"Napravio sam ogromnu pogrešku što sam dopustio da me sebičnost, lažljivost i lijenost drugih ljudi ograničava u vlastitom napretku. A ograničavalo me tako što sam se prestao truditi da me oni ne bi 'iskoristili'. Tek sam mnogo kasnije naučio da radim za sebe i da ja želim raditi što bolje i što brže zbog sebe jer volim taj posao. Bio sam glup što sam drugima dopustio da me usporavaju. Njihova lijenost, lažljivost i sebičnost mi nikako nije mogla naškoditi".

"Dogovoriti uvjete posla i plaćanja do najmanjih detalja. Jer njemu se nešto podrazumijevalo, a meni ni na kraj pameti nije bilo da se to tako shvati. Kraj dva prijateljstva. S čisto poslovnim partnerima treba se postaviti čvrsto. Prije potpisivanja bilo čega razmisliti sto puta. Pri početku karijere neki novci se mogu činiti kao pravo bogatstvo jer prelaziš sa studenskog ili đačkog budžeta. Tipa 10 tisuća eura mi je izgledalo kao da cijelu godinu mogu živjeti od toga. Sad mi je 100 tisuća eura isto što mi je prije par godina predstavljalo 10 tisuća eura".