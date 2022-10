Đumbir je jedan od učinkovitijih prirodnih sastojaka koji vam mogu pomoći u gubljenju suvišnih nemarno nakupljenih kilograma. Đumbir može poboljšati probavu. S obzirom na to da je đumbir vlaknast, može se zaključiti da doprinosi pokretljivosti crijeva. Prema nekim naznakama đumbir ubrzava metabolizam i do 20 % te poboljšava sagorijevanje masti. Osim toga, čaj od đumbira vam može pomoći u snižavanju povišene razine kolesterola i triglicerida. Godine 2012. je na sveučilištu Columbia u New Yorku provedeno istraživanje tijekom kojeg je potvrđeno da đumbir pojačava osjećaj sitosti.