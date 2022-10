1. Nokia 3310: Sjećate li se Nokie 3310? To je telefon koji je ušao u povijest, izdržljiv i jeftin model s baterijom koja je trajala cijeli život. S obzirom na nekadašnju popularnost, za kolekcionare danas vrijedi oko 20-40 eura, no vrijednost se penje i do 130 eura, ako je opremljen svim dodacima i originalnom kutijom.