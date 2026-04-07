Našli smo top 7 proizvoda koje svi koristimo, ali po najpovoljnijim cijenama

Postoje stvari koje jednostavno uvijek kupujem. Bez razmišljanja. Pasta za zube, gel za tuširanje, deterdžent, šampon… To su one male, svakodnevne navike koje se stalno ponavljaju i koje, iskreno, uzimam zdravo za gotovo. I baš zato ih rijetko preispitujem jer uzmem ono na što sam navikla i idem dalje. Ali kad sam nedavno malo bolje pogledala koliko često kupujem te “sitnice”, shvatila sam da se upravo tu skriva razlika.

Ne u velikim kupnjama koje planiram unaprijed, nego u ovim malima koje radim gotovo automatski. I tu sam odlučila napraviti mali eksperiment: mogu li zadržati kvalitetu na koju sam navikla, a pritom trošiti pametnije? Odgovor sam, iskreno, našla brže nego što sam očekivala, u novom dm express katalogu koji sam stvarno prostudirala od početka do kraja.

U nastavku je moj izbor proizvoda koje svi koristimo, ali koje sam ovaj put uzela tako da sam prošla povoljnije, a bez ikakvog kompromisa u kvaliteti jer je dm poznat po svom konceptu dobre cijene u svako vrijeme.

1. Pasta za zube

Dontodent antibakterijska pasta za zube, 125 ml

Pasta za zube je nešto što kupujem bez razmišljanja jer znam da će se potrošiti. Ovaj put sam uzela Dontodent antibakterijsku pastu za zube koja je u katalogu bila po osjetno nižoj cijeni od ostalih pasti za zube. I to je bio prvi mali “aha” momen, ista kvaliteta, ali bolji izbor u pravom trenutku.

2. Gel za tuširanje koji dugo traje (i ne košta puno)

Dove gel za tuširanje XXL, 450 ml

Dove XXL gel za tuširanje je jedan od onih proizvoda koje volim jer traje i jer znam što dobivam. Kad sam vidjela cijenu u dm express katalogu, shvatila sam da zapravo ne moram tražiti alternativu jer kupujući XXL samo kupiti pametnije, a jeftinije.

3. Deterdžent koji kupujem bez razmišljanja

Ariel Mountain Spring kapsule za pranje rublja, 30 komada

Deterdžent za rublje je tipična “velika mala kupnja”. Uvijek treba, uvijek se troši. Ariel kapsule su mi već poznate, ali ovaj put sam ih uzela jer je cijena stvarno imala smisla u odnosu na količinu. I to je upravo ono što pokušavam, ne mijenjati navike značajno, nego ih optimizirati.

4. Šampon za kosu provjerene kvalitete

Balea šampon za sve tipove kose, 500 ml

Nekad stvarno ne treba komplicirati. Balea šampon je jedan od onih proizvoda koji uvijek odradi posao, može ga koristiti cijela obitelj, a cijena mu je konstantno pristupačna. To je onaj tip proizvoda koji ti daje osjećaj da si napravila pametan izbor bez puno razmišljanja.

5. Mali beauty upgrade koji ne mijenja budžet

Maybelline New York Sky High maskara, razne nijanse

Maskara je za mene mali luksuz u svakodnevici. Maybelline Sky High je proizvod koji sam već koristila, ali ovaj put sam je uzela jer je bila po boljoj cijeni nego inače. I to je možda najbolji dio, kad si priuštiš nešto što voliš, a investiraš manje.

6. Sredstvo za čišćenje koje stvarno napravi razliku

Denkmit vlažne maramice za čišćenje Pure Frische

Kod čišćenja sam uvijek praktična, želim da je efikasno i da ne razmišljam previše. Denkmit vlažne maramice za čišćenje Pure Frische iz kataloga ovaj put su mi bila logičan izbor jer je cijena zbilja povoljna, a u kvalitetu sam se već davno uvjerila.

7. Snack koji neizbježno svaki put završi u košarici

Sportness proteinska pločica 40 g, razne vrste

I za kraj, nešto što uvijek uzmem “usput”. dmBio proizvodi su mi već neko vrijeme favoriti, a kad sam vidjela cijene za osnovne stvari poput zobenih pahuljica ili Sportness snackova koje obožavam gricnuti dok se vraćam s treninga, bilo mi je jasno da su to one male odluke koje se dugoročno isplate.

Ne zaboravite na skupljene bodove na dm beauty kartici

Na kraju, nisam promijenila ono što kupujem, promijenila sam način na koji biram. I to je, čini mi se, cijela poanta. Nije stvar u odricanju, nego u tome da znaš gdje i kada možeš dobiti više za svoj novac. A još kad na to dodam popust koji sam skupila skupljajući bodove na svojoj dm active beauty kartici, osjećaj zadovoljstva i mirne savjesti je zagarantiran.

I možda je baš to onaj osjećaj koji najviše cijenim, da sam kupila sve što mi treba, ali ovaj put bez onog malog “jesam li mogla bolje?”



Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a.