U jednoj Facebook grupi o iznajmljivanju stanova u Zagrebu jedna najmodavka je svojim zahtjevom zgrozila sve u grupi i još jednom pokazala koliko ima slučajeva da najmodavci smatraju da ako iznajmljuju neku nekretninu mogu zadirati u privatnost podstanara kršeći pravna i ljudska prava.

Najmodavka traži uvid u ugovor o radu

Ova najmodavka koja iznajmljuje stan u Zagrebu odlučila je u Facebook grupi pitati članove grupe u čemu je problem ako ona traži uvid u ugovor o radu i platne liste.

U grupi je napisala: "Dobra večer svima, ovih dana me muči jedno pitanje pa bih voljela čuti mišljenja obje strane, najmodavaca i najmoprimaca. Naime, iznajmljujem stan na duži rok s prijavom adrese i ugovorom o najmu i navela sam u oglasu da prije potpisivanja ugovora želim uvid u primanja i zaposlenost stanara, npr. platna lista i ugovor o radu. Međutim, ljudi su prilično šokirani time, a meni nije jasno zašto."

"Cijeli taj Zapad kojem težimo i u kojeg se kunemo, iznajmljuje stanove na taj način. Već smo 10 godina u EU, a neke osnovne stvari nikako da nam sjednu", završila je svoju objavu stanodavka iz Zagreba.

Zgroženi povredom privatnosti

Ova šokantna objava skupila je 560 komentara u kojima su ju žustro kritizirali zbog povrede GDPR-a i ljudskih prava.

Jedna žena joj je tako odgovorila: "Vidim da se debelo vadite na Zapad i Njemačku, a živite i rentate stan u Hrvatskoj. Ako želite njemački način onda lijepo idite u Njemačku! U Njemačkoj koju toliko spominjete se ne mora natezati oko pričuva s najmodavcem, ne moraju se slati računi i podsjetnici za dugove koji od prije dolaze najmodavcu. Najmodavcima ne pada na pamet dolaziti nenajavljen, što ovdje smatraju normalno, režije glase na onoga tko stan iznajmljuje. Vi niste poslodavac niti banka u kojoj ja dižem kredit niti tražim isplate pa samim time po GDPR-u unutar Hrvatske nemate pravo na navedene zahtjeve. Potpisuje se ugovor o najmu, nepoštovanjem istoga se poduzimaju pravni koraci i kraj priče."

"Dokazuje li prilikom najma stana najmodavac porijeklo imovine i kako je došao do stana na kojem zarađuje", dodaj je jedan muškarac.

I ostali su naveli kako je to ilegalno: "Prije svega to što tražite je ilegalno. Druga stvar je što se to nigdje ne primjenjuje. Plaća je bila poslovna tajna na svim radnim mjestima na kojima sam radila. Zatim, mnogim ljudima pomažu roditelji, imaju ušteđevinu i slično. Može Vam ne platiti netko tko zarađuje puno, a isto tako platiti netko tko zarađuje malo. Radi se o poštenju, a ne o platnoj listi."

Ne bi ušli u taj stan ni da je besplatan

Neki su naveli da ne bi nikad iznajmili stan od takve najmodavke: "Je li bi trebao rodni list roditelja, djedova, pradjedova te možda i zdravstveni karton od liječnika? U taj Vaš stan ne bih ušla ni da je za 0 kuna ili 0 eura. Zaista ste pretjerali, dali ste si prevelika prava sama sebi. Sretno u iznajmljivanju."

"Ništa, mi Vama platnu i sve što tražite, a Vi nama sve papire o stanu, o Vama psihofizički nalaz od doktora da ipak znamo u čiji stan ulazimo. Ugradnja kamere na ulazna vrata da znamo kada ulazite u stan. U slučaju nestanka naših dragocjenosti, plaćanje nama istih ako nema kamere na vratima. Držanje svih dogovora, prijava na adresu, održavanje namještaja i svih kućanskih aparata. U slučaju kršenja dogovora ili bilo kakvog uznemiravanja odgovarati novčanom kaznom. Pa jeste li Vi normalni što Vi tražite", poručila je jedna žena.

Jedan muškarac je spomenuo i upitne situacije kada najmodavci izbjegavaju plaćati porez: "Je li ja mogu dobiti uvid u Vaše plaćanje poreza onda ako ćemo po zakonu i nekim pravilima?"

Najmodavci ne ispunjavaju potrebne uvjete stanova

Mnogi su naveli i kako su brojni stanovi u Hrvatskoj u derutnom stanju: "Ako se već vi stanodavci želite ugledati na Zapad u traženju platnih lista i ugovora o radu, onda se trebate ugledati i u kriterije kvalitete stana. Često za velike novce stanodavci iznajmljuju 'rupetine', a ne stan."

"Na zapadu se traže platne liste, istina, ali podstanar ima prava s kojima se Vi nikada ne bi složili. Za Vas su najmoprimci Vaše vlasništvo kojima šupe iznajmljujete za bezobrazno visoke cijene i ucjenjujete do besvijesti. Pozivate se na Zapad? Ja stan od 84 kvadrata u Hamburgu plaćam 900 eura s uključenim troškovima grijanja, odvoza smeća i čišćenja. Vlasnika sam vidio samo jednom i isti mi je savjetovao da promijenim bravu. Još uvijek se pozivate na Zapad? Stan od 45 kvadrata u golubarniku, gdje je umjesto crijepa prozor je 500 eura, a poreznoj prijava na 200, naravno plus svi troškovi. Trula država pa tako i sve ostalo", objasnio je jedan Hrvat koji živi u Njemačkoj.

Jedna žena je također ukazala na kritična stanja stanova: "Gospođo kažete da smo već deset godina u Europi? Velika većina stanova ima namještaj od generacija iz 1925. do 1930. godine, a da ne govorim o tome kakve su kuhinje, kupaonice, parketi. Živa trulež! I još bi cijenu nabili do neba, a uložili ne bi ništa."

Trebalo bi vidjeti njezin zdravstveni karton

Brojni ljudi su dodali da bi htjeli vidjeti njezin zdravstveni karton : "To je sasvim u redu ako Vi date zdravstveni karton na uvid, čisto da se vidi da ste psihički stabilna osoba koja neće uhoditi, nadzirati i maltretirati podstanare i da nećete umrijeti za dva mjeseca pa da neki jadnici nasljednici ne otkažu najam stana preko noći zbog prodaje. Toliko je realan Vaš zahtjev. Uostalom, koliko su današnji podstanari sigurni kome ulaze u stan."

"A da vi najmodavci onda korigirate cijene stanova prema Zapadu, kolike su tamo plaće, a kolike najamnine. To malo istražite pa ćete vidjeti da Vi ovdje tražite samo za najam nečiju cijelu plaću plus režije", ukazao je jedan muškarac na razliku u državama.

Ostali su dodali što bi onda najmoprimci trebali tražiti od nje: "To nije tvoja nadležnost da bilo što tražiš od najmoprimca. Sve što imaš pravo je to da prijaviš kompletan najam, da uzmeš najamninu unaprijed i da najaviš 30 dana otkaz u visini zaračunatog pologa. Onda bi podstanari trebali tražiti zdravstveni pregled, ti primaš stanare, ne radnike jer ti nisi ovlaštena osoba koja ima pravo uzimati podatke koliko najmoprimac ima primanja, to je direkt kršenje zakona koje obična osoba nema pravo zahtijevati, ni platne liste, niti vršiti ikakve nadzore o financijskim prihodima svojih stanara."