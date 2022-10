Jedan od najboljih motivacijskih alata za svakog radnika zasigurno je povišica. Jedna Hrvatica je na Redditu postavila pitanje koje sigurno muči sve u Hrvatskoj - nakon koliko vremena može očekivati povišicu na poslu?

"Glupo pitanje, al stvarno me zanima kako je na različitim poslovima?", započela je svoju priču djevojka.

"Nakon pola godine sam dobila ugovor za stalno i očekivala sam već bar malu razliku u plaći, al jok. Ne znam jel to toliko nerazumno od mene, ali s obzirom na to da sam se dokazala na poslu i da se trudim više od pojedinih kolega, ne vidim razlog zašto se to ne bi vidjelo na plaći. I da vjerojatno bi trebala i poslodavca pitat isto, no kao i uvijek prvo se ide ispitat Reddit", napisala je.

Prvi posao u struci

Istaknula je kako radi na recepciji hotela i to joj je prvi posao u struci. Tvrdi kako je dokazala svima da je sposobna i da zna raditi.

Korisnici Reddita dali su mu brojne odgovore. Neki misle kako je možda malo prerano tražiti povišicu.

"Nakon pola godine tražiti povišicu je, po meni, prerano ali ako osobno smatraš da zaslužuješ, zašto ne. Ako si u dobrim odnosima sa nadređenim, možeš kroz neki neobvezni razgovor potegnuti to pitanje i vidjeti kako će reagirati/koji odgovor ćeš dobiti. Kasnije onda možeš i službeno, a moj savjet ti je da se dobro pripremiš sa konkretnim razlozima zašto zaslužuješ povišicu a ne "imam osjećaj da valjda dobro radim", bio je jedan od odgovora.

Drugi misle da je "u igri" puno faktora.

Ovisi o više faktora

"Ovisi o politici firme. Neke firme daju povišice jednom godišnje i to imaju točna pravila što moraš ispuniti da bi dobio. Neke firme nemaju ništa slično nego doslovno moras doći i reći da zeliš povišicu. Neke firme će same od sebe konstatno davati povišicu svima par posto godišnje čisto da izjednači inflaciju. I tako... sve ovisi. Vidjet ćeš s vremenom kako stvari stoje, ako ostaneš raditi tamo. Pitaj starije kolege, probaj tražit sama ako misliš plaća nije fer", bio je drugi odgovor.

Dan joj je savjet i da promjeni posao. Jedan Redditovac tvrdi da neće dobiti ništa ako sama ne traži povišicu. "Rijetko tko će ti doći i reći: Zaslužila si povišicu". Drugi gledaju na traženje povišice kao na igru.

'Promijeni posao...'

"Primjerice, ja sam tražio povišicu nakon godinu dana i par mjeseci, rečeno mi je nemamo sredstava ovog trenutka. Par tjedana kasnije sam dobio bolju ponudu od drugih, skoro za duple pare, upoznao sam poslodavca sa situacijom, zatražio opet povišicu i dobio je. Dobro sagledaj situaciju i pazi kako ćeš to odigrat", napisao je jedan korisnik.

Neki pak misle da je prerano tražiti povišicu nakon pola godine rada na novom radnom mjestu.

"Ja bih rekao da je nakon pola godine rano tražiti, nakon probnog roka obično poslodavac sam da uz produženje ugovora, tj. ugovaranje posla za stalno. Nakon godinu dana je ok tražiti povišicu ako se plaća nije mijenjala, i to barem da pokrije inflaciju, ako ne i više", bio je posljednji odgovor.