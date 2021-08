Jedan je čovjek izazvao bijes korisnika Reddita nakon što je djevojci koju je upoznao na Tinderu rekao da svoj higijenski uložak ne smije bacati u njegovu kantu za smeće, piše The Sun.

Naime, ona mu je došla u posjet. Imala je mjesečnicu, pa je nakon nužde higijenski uložak pažljivo zamotala u toaletni papir te ga je onda bacila u kantu za smeće. No, njen dečko nije bio time impresioniran.

Zgrožena djevojka pitala je korisnike Reddita je li pogriješila što je to napravila.

"Upoznala sam tipa na Tinderu prije nekoliko tjedana i činilo se kao da smo zaista kliknuli. Imali smo puno istih hobija. Među nama sam osjetila iskru, a sigurna sam da ju je i on osjetio", otkrila je djevojka.

U početku im je bilo jako lijepo

Nakon što su se neko vrijeme dopisivali, odlučili su se naći u njegovoj kući na kavi. Bilo im je super, puno su razgovarali te su se držali za ruke.

"Međutim, bio mi je treći dan menstruacije i nakon par sati morala sam promijeniti uložak. Primijetila sam da mu je kanta za smeće prilično puna. Nisam bila sigurna što učiniti, pa sam uložak zamotala u toalet papir i nekako ga gurnula dublje u kantu da baš ne viri na površini", ispričala je djevojka.

Njih dvoje družili još su se družili oko sat vremena, a onda je on otišao u kupaonicu. Nakon toga kazao joj je da moraju popričati.

Pobjegla je glavom bez obzira

"Rekao je da ne smijem bacati uloške u njegovu kantu za smeće jer bi ih on prilikom bacanja smeća mogao dodirnuti, a to je odvratno i nehigijenski. Navodno je vidio da smeće izgleda drugačije, odmotao je toaletni papir i vidio moj rabljeni uložak. Bila sam užasnuta. Iskreno sam se ispričala i činilo se da je to dobro prihvatio", rekla je djevojka, no dogodio se obrat kojemu se nije nadala.

"Rekao mi je da to više ne radim, a ako je potrebno, da odem do trgovine koja je udaljena od njegovog stana nekoliko blokova kako bih promijenila uložak. Nakon toga sam otišla, ne razmišljajući previše o tome niti o njemu", istaknula je djevojka.

Korisnici Reddita počeli su kritizirati njenog nesuđenog dečka zbog njegovog groznog ponašanja.

"Što, dovraga? Otkad normalno funkcioniranje tijela predstavlja zločin?", "A ako je tako odvratno i nehigijenski, zašto je uložak dodirnuo i namjerno odmotao!? Također, tko dovraga odmotava uložak? Wtf!?", samo su neki od komentara.