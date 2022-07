'Sviraj to ponovo Sam': U filmu Casablanca ova se rečenica nikad ne izgovara. Ono što kaže lik Ingrid Bergman je: "Sviraj ti jednom, Sam. Za stara vremena.". Kasnije, kad Bogart traži tu pjesmu ni on to ne izgovara. "Sviraj, Sam, ako ju ona može podnijeti, mogu i ja".