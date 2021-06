Nedvojbeno postoji čitav niz čimbenika koji mogu uzrokovati ovaj karcinom. Jedan od njih je svakako stil života i prehrana, a samo male promjene u načinu života i redoviti pregledi dovoljni su da ga se otkrije na vrijeme ili čak potpuno izbjegne.

Rak debelog crijeva veliki je javno-zdravstveni problem kako u Republici Hrvatskoj, tako i diljem svijeta. U Hrvatskoj je drugi uzrok smrtnosti od zloćudnih bolesti u oba spola. Unatoč poraznim statistikama i sve većoj pojavnosti, ovaj oblik karcinoma je i dalje tabu tema. Upravo se iz tog razloga provode testiranja i pregledi u okviru Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Program je usmjeren poboljšanju zdravlja populacije jer se ranim i pravodobnim otkrivanjem omogućuje bolja kvaliteta života. Unatoč svima naporima, činjenica je da se taj karcinom i dalje nažalost otkriva u uznapredovalom stadiju kad su šanse za potpuno izlječenje vrlo male. Stručnjaci naglašavaju kako se otkrivanjem bolesti u ranoj fazi mogu spasiti mnogi životi te je stoga iznimno važno odazvati se na pregled.

Ponosni partner Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva je prirodna mineralna voda Donat. Promicanje zdravlja i prevencija bolesti danas su važniji više no ikad i svi možemo aktivno sudjelovati u unaprjeđenju vlastitog zdravlja. Upravo zato, Donat kroz suradnju sa Hrvatskim gastroenterološkim društvom želi pomoći otkloniti tabue, podići svijest ljudi o važnosti preventivnog pregleda te podržati misiju Nacionalnog programa, a to je poboljšanje zdravlja populacije. Naime, bez obzira na to što je učestalost velika, karcinom debelog crijeva je jedan od karcinoma koji se zaista može prevenirati upravo pravilnom prehranom i zdravim načinom života, ključnim preduvjetima za zdravu probavu.

Današnji stil života vrlo često je nezdrav i znatno narušava kvalitetu života, ali može i uzrokovati brojne bolesti pa tako i rak debelog crijeva. Veliki korak u prevenciji je, osim tjelesne aktivnosti, i poboljšanje prehrambenih navika - dovoljan unos prehrambenih vlakana, dovoljno voća i povrća te cjelovitih žitarica, ali i izbjegavanje štetnih navika poput pušenja i pretjeranog konzumiranja alkohola. Svakako je važno brinuti se i o probavnom zdravlju jer je zdrava probava osnova za zdravlje cijelog tijela.

Uz pravilnu prehranu i zdrav način života svakako je velika pomoć i prirodna mineralna voda Donat koji uvelike može pomoći u očuvanja zdravlja probavnog sustava. Kombinacijom novih, zdravih navika i redovitom konzumacijom tek 0,5 l Donata dnevno uistinu je moguće probavni sustav održati zdravim. Donat se može svakodnevno konzumirati bez straha od stvaranja ovisnosti.

Donat se brine za zdravu probavu i glavna misija Donata je poboljšati zdravlje ljudi. Zato je Donat do sada razvio dva vođena programa zdravlja (Detox i Imuno) te nastavlja i dalje promišljati i kreirati nove programe u suradnji sa stručnjacima kako bi pomogao svima koji žele unaprijediti svoje navike, ali i podići svijest o značenju vlastitog zdravlja. Sve informacije i savjete vezane za prehranu i brigu o zdravlju moguće je pronaći i na mrežnim stranicama Donata.

Ključni korak je i sustavna briga o svome zdravlju, uklanjanje svih predrasuda i tabua vezanih za ovu vrstu bolesti i odaziv na preglede u okviru Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Baš kao što kaže slogan programa „Probavi nelagodu. Odazovi se na pregled“.

Sadržaj donosi Donat.