U srijedu u 10 sati na zagrebačkom Laništu, u sportskoj dvorani Arena Zagreb otvoren je prvi europski sajam montažnih i modularnih kuća Modular Home Expo 2023. Ljude ovakva tehnologija itekako zanima.

"Tri tisuće prodajnih ulaznica samo jučer na ulazu, bez da brojimo ljude koji su kupili karte u pretprodaji. Očekujemo oko 40 tisuća posjetitelja do nedjelje", rekla je direktorica Modular Homes Expo 2023, Katarina Antešić za RTL.

Domaći proizvođač iz Krapine je na sajmu predstavio svoju modularnu kuću od 40 metara četvornih za cijenu od 55 tisuća eura. No, to je cijena bez prijevoza i montaže. Prijevoz zahtjeva posebnu policijsku pratnju, a kuća može biti postavljena za jedan dan. Konačna cijena ovisi o destinaciji prijevoza. On isto tako tvrdi da su domaći kupci preuzeli većinu kupovanja, prije su bili Nijemci i Austrijanci.

Cilj ove manifestacije je educirati i nadahnuti posjetitelje kako stvoriti održivu budućnost izgradnjom zelenih, energetski učinkovitih i samodostatnih montažnih kuća i smanjiti potrošnju energije. Sajam traje do nedjelje 7. svibnja, a osim obilaska izloženog sajam donosi i osam stručnih panela na temu modularnih i montažnih kuće i njihove gradnje.