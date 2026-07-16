Moderni dejting ili olimpijska disciplina? Ghostanje, swipeanje i... Gospodin Savršeni otkriva što je najveći bullshit

Nikad nije bilo lakše upoznati nekoga.

Doslovno. Dovoljno je izvaditi mobitel iz džepa i u nekoliko minuta možete pronaći više potencijalnih partnera nego što su naši roditelji upoznali u nekoliko godina. I baš zato nešto ne štima. Jer ako je ponuda nikad veća, zašto se toliko ljudi i dalje žali da ne može pronaći "nekoga normalnog"? Zašto razgovori završavaju nakon tri poruke? Zašto ljudi nestaju bez riječi? Zašto svi žele ozbiljnu vezu, ali nitko ne želi prvi pokazati da mu je stalo?

U novoj epizodi podcasta Somersby TimeOut From Bullshit upravo smo to odlučili raspetljati.

Za stolom su se našli Šime Elez, svima poznatiji kao Gospodin Savršeni, te novinarke Tamara Matković i Ira Kralj. Svatko iz svoje perspektive, ali svi s istim pitanjem: jesmo li ljubavne odnose uspjeli zakomplicirati više nego što je to itko mislio da je moguće?

Više izbora, manje povezanosti

Foto: RTL native

Nekad su ljudi upoznavali partnera preko prijatelja, na poslu ili u izlasku. Danas imamo aplikacije, društvene mreže, grupne chatove i algoritme koji nam u nekoliko sekundi pronađu stotine ljudi. A opet, osjećaj usamljenosti nije nestao.

Možda je baš suprotno.

Jer kad uvijek postoji još jedan profil iza sljedećeg swipa, lako je povjerovati da negdje postoji netko još bolji. I tako stalno tražimo više, dok često ni ne stignemo upoznati ono što već imamo ispred sebe. Možda najveći problem nije premalo izbora.

Možda ih jednostavno imamo previše.

Ghostanje: nepristojnost ili sasvim normalna stvar?

Foto: RTL native

Jedna od tema koja je izazvala najviše rasprave bilo je ghostanje.Nestati bez objašnjenja danas je gotovo svakodnevica. Ali je li baš svaki prestanak dopisivanja emocionalna katastrofa? Ili smo otišli u drugu krajnost pa očekujemo službeni dopis i detaljno obrazloženje nakon jedne kave i nekoliko poruka? Naravno, nestati nakon višemjesečne veze nije isto što i prestati odgovarati nekome s kim ste razmijenili deset poruka. Možda nije svaki prekid komunikacije ghostanje. Možda je ponekad samo... odgovor.

Svi žele ozbiljno. Samo da se to ne primijeti. Ako ste ikad otvorili neku dejting aplikaciju, velika je šansa da ste pročitali rečenicu:

"Tražim nešto ozbiljno." Ali čim razgovor postane ozbiljniji, počinju pravila.

Ne odgovaraj prebrzo.

Ne šalji prvu poruku.

Ne pokazuj previše interesa.

Ne pitaj kamo ovo vodi.

I tako ljudi koji žele bliskost često rade sve kako ne bi izgledalo da im je do nje stalo. Možda najveći paradoks modernog dejtinga nije što ljudi ne žele vezu. Možda je problem što se svi toliko boje odbijanja da radije glume ravnodušnost.

Gdje se ljudi uopće upoznaju?

Foto: RTL native

Na poslu ne želiš biti naporan, u teretani ne želiš smetati, u kafiću se bojiš da će ispasti čudno, na Instagramu djeluje napadno.

Na aplikacijama su svi umorni od aplikacija. I tako dolazimo do zanimljive situacije u kojoj nikad nismo bili povezaniji, a prilazak uživo postao je gotovo egzotična pojava. Možda mjesta nisu nestala. Možda je nestala samo spremnost da riskiramo jedno sasvim obično: "Bok."

A postoji li uopće savršena osoba?

Foto: RTL native

Možda uspješni odnosi nikad nisu bili potraga za savršenom osobom. Možda su uvijek bili odluka da ostaneš dovoljno dugo kako bi upoznao onu stvarnu. A to je, priznat ćete, puno teže od jednog swipea.

Ako želite čuti kako o svemu tome razmišljaju Milenijalci, a kako Gen Z ili u ovom slučaju Šime, Tamara i Ira, nova epizoda podcasta Somersby TimeOut From Bullshit donosi puno iskrenih priznanja, nekoliko nepopularnih mišljenja i odgovor na pitanje jesmo li najveći problem modernog dejtinga zapravo... mi sami.

Za sve ostalo... možda je vrijeme za jedan Timeout From Bullshit.

Sadržaj je nastao u suradnji RTL native tima i partnera Carlsberg Croatia.