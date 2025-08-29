Uzvanici pošizili kad su dobili pozivnicu za vjenčanje: 'Bit ćete izbačeni zbog ovoga'

Jedna gošća na vjenčanju, inače supruga mladoženjinog rođaka, obratila se korisnicima društvenih mreža tražeći pomoć u pronalasku prikladne haljine nakon što je shvatila da je ona koju već posjeduje u jednoj od zabranjenih boja.

"Ima li tko preporuku gdje mogu pronaći haljinu u plus size veličini koja spada u dopuštenu kategoriju boja?" pitala je. "Već sam imala jednu haljinu na umu, ali nažalost, ta je boja zabranjena, a imam otprilike mjesec dana da nađem novu. Nikad nisam bila na vjenčanju s popisom boja koje ne smiješ nositi."

U formalnoj pozivnici detaljno je navedeno što gosti smiju, a što ne smiju nositi.

Neobičan zahtjev na pozivnici

"Za svečanu odjeću molimo goste da izbjegavaju sljedeće boje: crna, bijela, boja slonovače, crvena, zlatna, boja šampanjca, tirkizna i narančasta. Traperice i majice s kapuljačom nisu dozvoljene. Dopuštena paleta boja: tamnozelena poput šume, maslinasta, boja mauve (sivo-ljubičasta), tamnoplava i zemljani tonovi. Svi s neprimjerenom odjećom bit će zamoljeni da odu i bit će ispraćeni s imanja.”

Neobične upute odmah su podijelile javnost na internetu. Naime, mnogi su ih nazvali "kontrolirajućim" i "bez poštovanja" prema gostima.

"Vaše vjenčanje nije toliko važno. Nikoga nije briga za boje, a fotografije nećete ni gledati onoliko koliko mislite. Prestanite maltretirati goste zbog tako trivijalne stvari", napisala je jedna osoba.

Drugi su istaknuli koliko je to ograničenje zapravo isključivo.

"Kao da već nije dovoljno teško pronaći prikladnu haljinu u plus size veličini, sada još mora paziti i na boju? Ljudi standardnih veličina nemaju pojma koliko je teško pronaći nešto tako specifično", glasio je drugi komentar.

Ogorčeni korisnici na društvenim mrežama

Neki su podijelili i vlastita slična iskustva.

"Jedna moja rođakinja je isto tako imala stroga pravila za boje. Htjela je da svi nose svijetloplavo, ružičasto i lavandu, i to poluformalno. Na farmi. Nisam htjela trošiti novac na nešto što ću obući jednom, pa sam samo odgovorila da neću doći", napisala je jedna osoba.

Mnogi su komentirali kako bi, ako par već traži tako strogi dress code, trebali i platiti odjeću za goste.

"Ako želite tako stroga pravila odijevanja, onda budite spremni platiti gostima novu odjeću kako bi odgovarali vašem ‘photoshootu’", napisao je jedan korisnik.

Neki su posumnjali da mladu zapravo više zanima estetika na društvenim mrežama nego ugodna atmosfera na vjenčanju, piše Daily Mail.

"Odmah znaš da ovo radi zbog Instagrama, a ne zato što joj je stvarno stalo do gostiju", glasio je jedan od komentara.

"Udaljavati goste zbog možda jedne fotografije na kojoj svi izgledaju usklađeno? To je čudno. Nitko se neće sjećati vaše Instagram objave, ali će se sjećati da su bili pod prijetnjom da će biti izbačeni zbog boje haljine", istaknuo je jedan korisnik.

"Ona zadnja rečenica je stvarno previše. Ne bih htjela biti prijatelj s nekim tko tako postupa s ljudima", izjavila je jedna osoba.

"Nemam problem s time da netko kaže: ‘Evo naše palete boja, bilo bi lijepo da se obučete u skladu s njom ako možete,’ ili da se iz kulturnih razloga zamoli da se ne nosi određena boja. Ali ‘ili poštuj ili izlazi’, to je baš drska izjava", dodala je druga osoba.

Iako parovi sve češće personaliziraju svoja vjenčanja, strogi dress codeovi i dalje su vrlo kontroverzni. Mnogi se slažu da je jedna stvar predložiti paletu boja kao smjernicu, ali prijetiti izbacivanjem gostima zbog pogrešne odjeće može potpuno zasjeniti samu proslavu.

"Da, ja jednostavno ne bih došla. Zašto stvaraš stres svojim gostima? Zar želiš da ljudi ne dođu na tvoje vjenčanje?" zaključila je jedna korisnica.

