Pripremite se za jesen: Ova četiri ključna komada trebate u ormaru za prijelazno razdoblje

Razdoblje između kasnog ljeta i službenog početka jeseni 22. rujna pravo je vrijeme nepredvidivog vremena. Jednog trenutka se pregrijavate na suncu, zatim navlačite džemper u prejako klimatiziranom uredu, a navečer pada jaka kiša.

Iako su dani kad ste mogli samo navući omiljenu ljetnu haljinu i izaći iz kuće uskoro iza nas, planiranje outfita za prijelazno razdoblje ne mora biti komplicirano. Tu u pomoć stižu prijelazni komadi!

Lagani, idealni za slojevito nošenje i chic, savršeni su za bezbrižno povezivanje sezona. Modni stručnjaci podijelili su savjete o svojim omiljenim prijelaznim komadima i načinu kako ih stilizirati da vam bude udobno, ali i da ste dotjerani.

Maksi haljine od laganih materijala

"Nemojte spremati ljetne haljine samo zato što je ljeto gotovo", kaže Stamko.

Mensch dodaje da je tajna svladavanja prijelazne sezone "prihvatiti kontradikciju". Odakle početi? Odaberite maksi haljinu od laganih, lepršavih tkanina. "Dužina govori jesen, a težina ljeto", objašnjava.

Još jedan način da maksi haljine dobiju jesenski štih jest da "zadržite ljetne siluete, ali promijenite boje". Na primjer, odaberite dugu, lepršavu maksi haljinu u jesenskim nijansama poput "hrđe, goruće žute ili maslinaste", navodi ona. Na hladniji dan možete preko maksi haljine obući kardigan ili laganu jaknu za elegantan, ali vremenski prikladan izgled.

Traper jakne

Ovaj već desetljećima kultni komad garderobe Stamko smatra "ultimativnim slojevitim komadom" za prijelazno razdoblje. Istrošena traper jakna ''dovoljno je lagana za dan, ali i udobna kad sunce zađe'', kaže. Najbolje kod traper jakne je njena svestranost: možete je nositi gotovo preko svega, od mini haljine do trenirke u kompletu.

Foto: Shutterstock

"Također su iznimno izdržljive! Ja još uvijek nosim onu od svoje mame iz 80-ih i savršeno je očuvana. Osim toga, volim njezin izblijedjeli look", kaže Mensch. Za sofisticiraniji izgled, Stamko voli "prebaciti traper jaknu preko lepršave bluze i hlača ravnog kroja, uz dodatak klinastih cipela ili mokasina". Jednostavno, ali efektno, piše Real Simple.

Lepršave bluze

Stamko voli lagani, zračni pokret bluze koji uravnotežuje teže jesenske komade poput gležnjača i vanjske odjeće. Kao i kod maksi haljina, slijedite Menschov savjet i zamijenite ljetne bijele i pastelne boje za dublje, jesenske tonove poput "mocha smeđe, paprike ili izblijedjele terakote".

Ona to naziva "najlakšom modnom transformacijom: isti komadi, jesenske boje, sasvim druga energija". Za dotjeran, a opet opušten izgled, uvući bluzu u traperice visokog struka i slojevito nositi s laganom jaknom — ili omekšati siluetu s udobnim kardiganom, predlaže Stamko.

Foto: Lummi

Kratki rukavi i topovi bez rukava od pletenine

"Tko god je izmislio ove odjevne predmete zaslužuje Nobelovu nagradu", kaže Mensch. Topovi od pletenine s kratkim rukavima ili bez rukava pružaju savršenu ravnotežu — profinjeniji su od obične majice, a ipak lakši od džempera.

Idealni su za prijelazno vrijeme: ugodni, a nisu pretopli. I baš kao majice, savršeno se slažu sa svime — od maksi suknje za tople dane do traperica ili hlača kad zahladi. Savršena udobnost džempera bez problema s rukavima, dodaje Mensch.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Od lažnog astronauta do papinog potpisa na motoru: Ovo je Direktov pregled dana