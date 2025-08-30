Generacija Z smatra kako su tajice 'cringe'? Vole samo široke hlače

Nakon što su uske traperice već proglasili prošlošću, pripadnici generacije Z sada zaostalim trendom smatraju i – tajice. Komad koji je godinama bio sinonim za udobnost i odlazak u teretanu sada zamjenjuju široke sportske hlače, često u kombinaciji s uskim gornjim dijelom ili čak potpuno oversized outfitima.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Prema analizi tvrtke EDITED, udio tajica u ukupnoj prodaji sportske odjeće pao je s gotovo 47 % u 2022. na manje od 39 % u 2025. Popularni brendovi poput Lululemona, nekoć poznati upravo po tajicama, također bilježe pad interesa.

Novi stil, koji kombinira opuštene krojeve i minimalizam, generacija Z često povezuje s osjećajem slobode i autentičnosti. Osnivačica brenda Sporty & Rich, Emily Oberg, komentirala je da je „privlačnije kada djevojka skriva tijelo u širokoj odjeći nego kada nosi uske komade“.

Pinterest bilježi porast od čak 400 % u pretragama za „široke teretanske kombinacije“, a Nike i drugi sportski brendovi sve više prate ovaj smjer.

No ne slažu se svi s tim trendom. Ljubitelji aktivnog vježbanja ističu kako široke hlače nisu praktične za aktivnosti poput joge, vožnje bicikla ili HIIT treninga. Mnogi podsjećaju da tajice nikad nisu bile tu samo zbog izgleda – već i zbog funkcionalnosti.

Generacija Z se inače često suprotstavlja modnim navikama milenijalaca – ne vole uske traperice, bež tonove, štikle ni brzu modu. Umjesto toga, okreću se vintage komadima, second-hand kupnji i održivijem pristupu modi.

