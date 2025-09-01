Mladenka ostala šokirana zahtjevom djeveruše: 'Ako je bila šala, nije mi smiješno'

Jedna mladenka iz Velike Britanije ostala je neugodno iznenađena kada je njezina dugogodišnja prijateljica i djeveruša zatražila da na vjenčanju nosi bijelu haljinu.

Chloe Cotterell, koja na TikToku objavljuje iskustva o pripremama za vjenčanje, ispričala je kako je za svojih deset djeveruša organizirala poseban dan kupovine haljina, piše Daily Mail.

Djeveruša tražila bijelu haljinu

Svima im je ponudila izbor od šest nijansi ružičaste, ali djeveruša Natalie odlučila je tražiti bijelu. "Ostala sam bez riječi. Jedino što sam od djevojaka tražila bila je boja – nijanse ružičaste. Sve ostalo, budžet i izbor kroja, bilo je potpuno slobodno", ispričala je Chloe, naglasivši da su prijateljice još otkad su imale tri godine i da nikad ne bi pomislila kako će baš ona stvarati probleme.

Mladenka je otkrila kako je Natalie razgovarala s prodavačicom u butiku vjenčanica, a zatim joj je prodavačica priopćila da djeveruša želi isprobati bijelu haljinu.

"Nije riječ o tome da je ona zaručena pa da želi vidjeti kako bi izgledala u vjenčanici. Ona je sretno slobodna i uživa u tome. Ako je bila šala, nije mi smiješno", rekla je Chloe.

Kada ju je izravno pitala zašto inzistira na bijeloj haljini, Natalie je odgovorila da se želi istaknuti među ostalim djeverušama.

"To jednostavno nema smisla jer ona nije kuma, nije glavna djeveruša. Ne želim da se na vjenčanju pojavi u bijelom", dodala je buduća mladenka.

Njezina priča brzo je privukla pozornost na TikToku, video je pogledan više od 647 tisuća puta, a u komentarima su se pratitelji složili da je mladenka u pravu.

"Reci joj da ne može, a ako ne odustane, izbaci je s vjenčanja", napisala je jedna korisnica, a druga je dodala: "Nemoj je zvati na vjenčanje."

Ostali su poručili da Natalie više ne bi smjela ni biti djeveruša: "Ona ti nije prijateljica, nemoj joj dopustiti da dođe na vjenčanje."

"Znači sada imaš devet djeveruša", "Ako želi izgledati kao mladenka, neka si plati vlastito vjenčanje", glasili su ostali komentari.

