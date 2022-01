Cure su hot! / Novo iz Victoria's Secreta: Bella Hadid i kolegice predstavile kolekciju za Valentinovo

Manekenka Bella Hadid je u prosincu ponovo počela surađivati s brendom Victoria's secret. Uz nju su, za 'Love Confessions' pozirale mnoge druge dame poput Priyanke Chopre, Hailey Baldwin, Naomi Osake and Megan Rapinoe, Adut Akech, Palome Elsesser, Yumi Nu i druge. Hadid je bila dio Victoria's Secret revija tokom 2016., 2017. i 2018. godine, ali je odlučila raskinuti ugovor početkom 2020. godine. Naime, mnoge manekenke su tada kritizirale Victoria's Secret zbog neprikladnog načina rada. Od tada Victoria's Secret pokušava povratiti ugled. "Ono što me je privuklo da se vratim bilo je to što su oni došli k meni i stvarno mi dokazali da se, iza kulisa, Victoria's Secret tako drastično promijenio", rekla je Hadid za Marie Claire.