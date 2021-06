Svi znamo da laganje nije u redu, ali ponekad istina boli. Kada vas netko pita za vaše iskreno mišljenje, a znate da im se neće svidjeti što ćete im reći, trebate li im zaista reći istinu?

Ovo je dilema s kojom se nedavno suočio jedan mladić i sada misli da je donio pogrešnu odluku. Korisnik Reddita prepričao je što se dogodilo i zatražio savjet oko idućeg koraka.

"Nedavno sam bio na piću s najboljom prijateljicom i pitala me za iskreno mišljenje iz muške perspektive oko toga zašto ne može naći dečka. Slatka je, ali malo je bucmasta i ne predstavlja se u najlaskavijim izdanjima. Neki moji prijatelji rekli su mi da bi ju pozvali na spoj da nešto promijeni oko toga", napisao je mladić.

"Pitao sam želi li znati istinu i odgovorila je potvrdno. Rekao sam joj da bi išla na spojeve da smršavi i da uloži truda u svoj izgled. To nije dobro prošlo", dodao je.

Njegova prijateljica se uzrujala i nazvala ga "površnim" tvrdeći da se ne bi trebala mijenjati ni za koga. Od tada nisu razgovarali i mladić nije siguran je li trebao šutjeti.

"To je bila istina koju je tražila. Osjećam se loše, ali mislio sam da sam trebao biti iskren. Nažalost, iskrenost me koštala i izgubio sam predivno prijateljstvo", zaključio je.

Više od 3000 korisnika izdvojili su vrijeme kako bi mu odgovorili. Dok se neki slažu da je djevojka tražila istinu, drugi misle da je bio preokrutan.

"Daj joj vremena. Možda će shvatiti da te pitala za iskreno mišljenje koje si joj dao. Može ga izignorirati ili čekati nekoga tko neće mariti za višak kilograma", "Normalno je što je povrijeđena, okrutne istine mogu biti bolne. No, obično kada nekoga pitam za iskreni savjet, naposljetku ga cijenim ili barem preuzmem odgovornost što sam potegnula tu temu", "To što si prijateljici rekao da ne može naći dečka jer je debela nije 'okrutna istina'. Time si joj sugerirao da ljepota funkcionira samo na jedan način, način koji ona ne zadovoljava. Zapravo si joj dao užasan odgovor na potpuno pogrešan način", "Slažem se da ne mora ništa mijenjati na sebi, ali tražila je savjet od prijatelja. Prijatelj joj je dao iskren odgovor o stvarima koje su mu drugi ljudi rekli o njoj. Ne mora mijenjati ništa, ali zašto tražiti savjet oko nečega što želiš promijeniti ako se nisi voljna promijeniti kako bi se to dogodilo?", neki su od komentara.