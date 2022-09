Hrvatska prvog dana 2023. ulazi u Eurozonu. To bi moglo ostaviti bez posla brojne mjenjačnice obzirom na to da provizija kod mijenjanja eura u kune odlazi u prošlost, a europska valuta čini većina prometa. Osobito u ljetnim mjesecima, kada mnogi turisti na obali kupuju kune, a mjenjačnice znaju uzimati prilično izdašnu proviziju. No čini se da nacionalnu valutu kane iskoristiti do kraja i do zadnjeg dana pelješiti turiste i sve ostale koji žele nešto kupiti u Hrvatskoj.

Službeni prodajni tečaj HNB za euro 10. rujna iznosio je 7,534623 kune za svaki prodani euro. Preračunato, to bi značilo da je jedna kuna vrijedila 0,1237 eura. No za poznatu mjenjačnicu u Hrvatskoj, čije bankomate prvenstveno koriste turisti kako bi digli kune umjesto svojih eura, to nije bilo dovoljno.

Tako je na Redditu objavljena potvrda za izdavanje 1600 kuna, koje je mjenjačnica naplatila 249,38 eura. Da je 1600 kuna kupljeno prema službenom tečaju. korisnika bi koštale više od 30 eura manje, svega 212,35 eura. Ni to nije bilo dovoljno, pa su na to zaračunali i naknadu od 40-ak kuna. I sam tečaj, na koji korisnik pristaje, objavljen je u neobičnom formatu, tj. ističe se kako jedna kuna vrijedi 0,15207 euro.

'Jedva čekam da ih zatvore kad dođe euro'

Redditovci su bijesni. "Ovi bankomati su zamka za turiste po cijelom svijetu. Porez na budale koje nisu pročitale dvije rečenice za pripremu prilikom odlaska u drugu zemlju", "Jedva čekam da ih zatvore kad dođe euro", komentira drugi, nastavljajući s psovkama na račun njih i njihovih "poganih bankomata koje nema gdje nisu nas**ali".

Drugi ističu kako i sami upozoravaju turiste kad vide da se motaju oko njihovih bankomata, a ima i onih koji misle da su si sami krivi jer su mogli odabrati da mijenjaju prema tečaju kartične kuće.

Bilo je i onih koji misle da su još i dobro prošli: " Što je ovo neki popust? Netko ne dobije ni 6 kn za euro kod tih lopova. E, zbog ovog mi je najdraže što ulazimo u eurozonu". dodaje.