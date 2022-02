Iako 85 posto svjetske populacije prakticira te pripada nekoj od šest najvećih svjetskih religija, prema nekim procjenama na planetu ima i do 5000 različitih religija ili sustava vjerovanja. U ljudskoj je prirodi vjerovati u nešto veće od nas samih te u smisao ljudskog života i njegov nastavak nakon fizičkog postojanja.

No, sve više ljudi traži tzv. izravnu duhovnost, u kojoj nisu vođeni setom utvrđenih pravila i rituala nego imaju priliku doživjeti izravno iskustvo božanskog kroz upoznavanje samih sebe i svoje duhovne prirode, a pod vodstvom nekih od duhovnih učitelja. U nekim slučajevima to postaje i trend posebno kada javne osobe počnu pratiti neke od spiritualnih učitelja.

Indijski mistik Sadghuru posljednjeg je desetljeća privukao milijune, a počeli su ga pratiti i slavni. Budući da je vrlo pristupačan, suvremen i otvoren, odaziva se na njihove pozive pa je gostovao u različitim podcastima ili, pak, celebrityji sudjeluju u online razgovorima pod nazivom "In Conversations with the Mystic" (U razgovorima s mistikom), koje organizira njegova humanitarna fondacija.

O egu i snovima s McConaugheyjem

Glumac Matthew McConaughey, koji je sam prošao unutarnje duhovno putovanje o čemu je napisao knjigu „Greenlights“, u jednosatnom razgovoru s mistikom prezentirao je svoje ideje i doživljaje osobnom razvoju i duhovnosti, a potom u humorističnom i zabavnom stilu dobio stimulativne poruke o karmi, ljudskoj prirodi i sposobnosti razvoja i promjene, egu te željama i snovima. Sadhguru je u tom razgovoru toliko jednostavan, a istovremeno dubok da glumca često ostavlja bez riječi.

Odazvao se i Paris Hilton na njezinom podcastu "This is Paris", s kojom je krenuo od osnova pa je objašnjavao što uopće znači riječ mistik, a što iscjelitelj. Paris je na njegova pitanja odgovarala poput zbunjene tinejdžerice. Pokušavajući objasniti ljudsku duhovnu prirodu, Sadhguru joj uzvraća da postoji nešto u ljudskom biću što ne voli granice, što želi i voli rasti.

„Različiti ljudi to rade na različite načine – netko ide u hram, netko u bar, netko se drogira, netko osvaja – ali svi pokušavaju isto, a to je biti više nego što sada jesu, proširiti svoje iskustvo“.

Pojednostavljujući tu tezu objasnio joj je da bi, kada bi postala „kraljica planeta, Mjeseca pa čak i Marsa“, ubrzo poželjela više. Paris se očito ne snalazi u ovom apstraktnom svijetu, no ovaj duhovnjak približava to kompleksno područje uranjajući u njezin svijet, uvažavajući je i potičući svakog trenutka tog 17-minutnog razgovora.

U kući Willa Smitha

Will Smith je također otkrio da prati Sadhgurua te ga je čak ugostio u svom domu objašnjavajući da želi da njegova obitelj upozna duhovne ljude koji nisu zakvačeni za materijalne stvari. U videu dostupnom na Youtubeu, Sadhguru u posjet dolazi na motociklu, rušeći još jednom uvriježenu ideju o duhovnim učiteljima, a potom, ponovno prigodno, opisuje kako su najnesretniji oni ljudi koji su postigli uspjeh i stigli na „vrh svijeta“, jer su shvatili da taj vrh ne donosi ispunjenje i zadovoljstvo.

„Oni pate zbog istih stvari zbog kojih su patili i jučer te brinu zbog svega zbog čega će brinuti i u budućnosti jer su prožeti svojom prošlošću“, objašnjava glumcu.

I kanadski glumac Alexander Ludvig, zvijezda serije "Igra prijestolja" Kristofer Hivju, neuroznanstvenik i autor popularnih knjiga David Eagleman dobili su priliku za razmjenu stavova s mistikom, a ugostila ga je i pjevačica Demi Lovato na svom podcastu 4D.

Među milijunima pratitelja na Instagramu i Facebooku, ekološke i humanitarne napore njegove Isha fondacije podržavaju Rihanna, Leonardo Di Caprio i mnogi drugi pripadnici A liste. O Sadhguruu možemo imati svoje mišljenje, no jedno je neosporno: iskoristio je moderne kanale komuniciranja i povezao svjetovno i duhovno bolje nego ijedan njegov prethodnik.