"Maskirate li se? Ako da, kakve su ideje? Idete kod nekog ili ste domaćin? Idete li se samo napiti sutra pa iskorištavate Halloween party kao ispriku jer se sljedeći dan ne radi? Ili pak smatrate da je to sve zapadnjačka piz*arija i smiješni su vam ovi što se nabrijavaju na duhove, vještice, vampire? Imamo svoje karnevale u drugom mjesecu i što će nam ovaj cirkus iz američkih filmova? Vrijeđa li vas možda jer se noć uoči Svih svetih opija i slavi okultno?", upitao je Hrvate reditovac koji ističe kako sam s ekipom redovito slavi Halloween, rezbare bundeve i gledaju hororce.

"Još kao klinac sam volio mračniju glazbu, mračno doba godine, i ovo me vraća u djetinjstvo", kaže te dodaje kako u njegovom okruženju danas, kao zaposlenog studenta, svi na ovaj ili onaj način obilježavanju Halloween.

Crkva na nogama, ali čini se bez previše vajde

Usprkos energičnoj ogorčenosti Katoličke crkve u Hrvatskoj koja se protivi bilo kakvom obilježavanju večeri uoči dana Svih svetih (kako bi glasio doslovni prijevod Halloweena), bilo je tek nekoliko komentara koji su kategorički odbijali proslavu Noći vještica, a glavna podjela je bila među onima koji jedva čekaju ovu proslavu i sve popratne običaje i onih kojima je to tek eventualno povod za izlazak.

"Ne slavim, ali se odem napiti ako je dobra ponuda Da, u vidu toga da organiziramo gledanje nekog Halloween filma i družimo se, ali Halloween kao Halloween ne.", kaže jedan komentator, a drugi je kraći: "Ne. Ali ne zato što ne volim Noć vještica, nego jer mi se ne da.".

Dobra prilika za okupiti ekipu

"Ekipa koja se kostimira, pogotovo mala djeca koja idu po kućama, su mi skroz okej. Nek se ljudi vesele. Više mi se čini da je Halloween kod nas samo prilika za izaći vanka/napit se/zabavit se (bundeve, maskiranje, ukrasi itd) nego da ljudi stvarno drže do toga i da slave okultno", kaže drugi; "Ne slavim (na faksu smo znali izaći van ako bi negdje bio "Halloween party") i kul mi je koliko se neki potrude oko toga svega", neki su od komentara iz drugog tabora.

Pravi ugođaj za najmlađe

"Da, party s frendovima, bundeve i maske generalno, neki umjereni horor filmovi koji nisu ono, Sinister ili Hereditary pa da ljudi odu doma ranije."; "Znamo se okupiti s ekipom kod nekog doma. Netko donese neke craft pive i pogledamo par hororaca i smijemo se koliko su glupi. Dobra isprika za okupiti ekipu na druženje", opisuju neki, a javio se i jedan roditelj: "Ja pravim party za djecu (4-7 god), imamo male porculanske bundeve , bijele su pa ih se može pobojati kako tko hoće. Uz to smo ima isprintali kostur (nekoliko dijelova pojedinačno) i slike njihove glave pa da si sami mogu zalijepiti sebe kao kostura na papiru, uz to Halloween nuggets i pommes i nekoliko igara za djecu.", opisuje.

"Da! Sinoć je kod mene bila zabava, večeras idem kod prijatelja na njegovu. Sinoć sam bila Fran Fine, večeras sam Morticia Addams, sutra nemam pojma jer i sutra imam jednu zabavu. Ne prakticiram katoličanstvo te mi s vjerske strane to ne smeta, isto tako ne smatram to sotonizmom ili štovanjem vraga bez obzira na moju vjeru odnosno manjak iste. Mislim da me svakako ne bi vrijeđalo jer vjerujem da to za većinu ljudi nije slavljenje okultnog, nego zabava. Onaj kome je do okultnih stvari, rituala, bogohuljenja i sličnog se time bavi bez obzira na Halloween. Ja ne volim horore, mračnu glazbu ili sve što je skroz spooky do granice odvratnog (meni). Volim slatke bundeve, Disney Halloween filmove, smiješne i seksi kostime, tematsku hranu i ne vidim u tome ništa loše", opisuju oni koji slave Halloween.

'I sad odzvanjaju kubure'

Bilo je naravno i onih koji sve smatraju zapadnjačkom izmišljotinom te ističu kako "Hrvati slave fašnik", ali i takvima je jedan reditovac brzo odgovorio. "Stari ljudi su "u njihovo doba" obilježavali Noć vještica tak da se palili krijes i pucalo se iz puška/kubura da se otjeraju "zlodusi" ... Bar mi tak baba pričala. Možda ovisi od djela Hrvatske, al definitivno nije "američki shit", opisuje jedan korisnik. "Ništa nije samo američki shit jer sve ima korijen u poganskim običajima iz kojih su se poslije razvili kršćanski, a poslije konzumeristički. Npr. baklje ivanjske ili ivanjski krijesovi su bili proslava solsticija, isto kao i Božić. Sveta Lucija svjetlo ovo ono, Uskrs jaja plodnost bla bla, Noć vještica<->Dan mrtvih..., dodaje drugi, a treći se nadovezuje: "Budući da odzvanjaju kubure trenutno negdje u blizini, slažem se s tom tvrdnjom."