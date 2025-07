Jedna te ista melodija ne izlazi vam iz glave? Ovim trikovima možete je izbaciti

Svi smo to barem jednom iskusili, odjednom se u našem umu pojavi jedna pjesma, ili nekoliko stihova koji se stalno ponavljaju bez obzira želimo li to ili ne. Ta zarazna melodija, poznata i kao “earworm,” može nas pratiti satima, pa ponekad čak i danima. Bez obzira na to koliko se trudili odvratiti misli, određeni stihovi ili ritam nam jednostavno ne izlaze iz glave, tjerajući nas da ih tiho pjevušimo ili slušamo u mislima. No zašto se to događa i što nam ta pojava zapravo govori o našem mozgu?

Studije procjenjuju da više od 90% ljudi doživi takozvani "earworm" (ponavljajuću melodiju u glavi) barem jednom na tjedan - "što znači da je to stvarno česta, svakodnevna pojava", kaže Kelly Jakubowski, docentica glazbene psihologije na Sveučilištu Durham.

Obično je izdvojeni dio pjesme dug oko 20 sekundi i uporno se iznova vrti u našoim mislima. No nisu svi ljudi podjednako osjetljivi na taj fenomen.

Zašto se to događa?

"Uglavnom, to ima veze s izloženošću glazbi", objašnjava Jakubowski. Drugim riječima, ako često slušate glazbu, veća je vjerojatnost da će vam neka pjesma "zapeti" u glavi.

Obično takva ponavljajuća melodija nestane unutar nekoliko sati ili čak minuta. Dvije trećine ljudi koji redovito doživljavaju earworm "ne smatraju ga dosadnim", kaže Jakubowski. No, ako ste dio one trećine kojima to smeta – i kojima se ponavljajuće melodije mogu motati po glavi danima – što možete učiniti da ih se riješite?

Prvo je važno razumjeti zašto su neke pjesme zaraznije od drugih. Jakubowski ističe istraživanje Callule Killingly sa Sveučilišta Queensland u Australiji, koje je sugeriralo "uzajamno pojačavajući" odnos između zaraznosti neke pjesme i toga koliko su ljudi izloženi toj pjesmi. "Vjerojatno ne iznenađuje da će, ako ljudi osjećaju potrebu zapjevati uz glazbu dok je slušaju, im ta pjesma češće ostati zaglavljena u glavi kasnije", kaže Jakubowski. Možete zamisliti i obratno, dodaje: ako je pjesma nepoznata i teško ju je pjevati, vjerojatno vam neće stvarati ovakve probleme.

Pjesme s bržim tempom i "pamtljivim, ali jedinstvenim" melodijama češće su one kod kojih će nam se dogoditi ovakav fenomen. U radu iz 2016. godine Jakubowski je izdvojila uvodni riff pjesme Deep Purple "Smoke on the Water", refren Lady Gage "Bade Romance" i (prikladno) Kylie Minogue "Can't Get You Out Of My Head" kao primjere zahvalne mješavine uobičajenog i neočekivanog.

Kako se riješiti uporne melodije koja ne izlazi iz glave?

Ako vas trenutačno muči earworm, postoji nekoliko trikova koje možete isprobati da prestane.

Prvo, poslušajte drugu pjesmu - ili je barem samo zamislite. "Gotovo je nemoguće imati dvije pjesme u glavi istovremeno, jednostavno nemate kognitivne resurse za to", kaže Jakubowski.

Kad se borite s ponavljajućom pjesmom, pomaže da odaberete nešto poznato, ali ne previše zanimljivo. Jedno istraživanje koje je vodila Jakubowski pokazalo je da je

pjesma "God Save the King" bila najučinkovitija.

"Većina ljudi je rekla da je ta pjesma toliko dosadna da je lako možeš zamisliti, ali sama po sebi ne ostaje zarobljena u mislima."

Druga taktika koju možete isprobati da se riješite pjesme iz glave jest žvakanje žvakaće gume. Prema istraživanju Sveučilišta u Readingu iz 2015., sudionici koji su žvakali gumu nakon što su im puštane zarazne pop pjesme, izvijestili su da su rjeđe razmišljali o pjesmi i ‘čuli’ je u glavi u usporedbi s onima koji nisu žvakali. Glavna autorica studije sugerirala je da bi ova jednostavna strategija mogla biti učinkovita i protiv drugih ometajućih misli, jer ta radnja remeti radnu memoriju, piše The Guardian.

"U osnovi, kada nešto pjevate u glavi, tiho to izgovarate... Iste mišiće koje koristite za govor morate imate 'dostupnima' da biste to mentalno 'izgovarali', kaže Jakubowski. "Držeći čeljust zauzetom i usta 'punima', to zapravo uništava efekte earworma."

No, Jakubowski dodaje da je važno žvakati dovoljno snažno da vas spriječi u 'govorenju' - i, što je ključno, ne u ritmu glazbe. "Ako žvačete u taktu pjesme, to bi moglo imati suprotan učinak."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska očito nešto dobro radi jer je nautičarima omiljena, a oni novca imaju i ne 'boje' ga se potrošiti