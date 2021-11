Hrvati su poznati po tome što im se ništa njihovo ne sviđa, dok im se ne dokaže suprotno. To, naravno, uključuje i božićne običaje. Mislite da su pšenicu sadile samo naše bake, a sarma vam dosadi već drugi dan? Nakon ovog popisa ćete promijeniti mišljenje.

Ništa sarma, samo KFC!

Zaboravite na sarmu prvi, drugi, treći, četvrti i sve dane Božića do Tri kralja. Zamislite da za Božić svaki dan jedete prženu piletinu iz KFC-a! Sarma zvuči puno bolje, zar ne? Naime, zahvaljujući marketinškoj kampanji KFC-a iz 1974. godine u Japanu pod sloganom "Kentucky for Christmas", pržena piletina postala je jedan od omiljenih božićnih obroka u toj zemlji. Ne vjerujete? Pogledajte video!

Umjesto božićnih filmova i tople dekice, spaljivanje divovske koze

U švedskom gradiću Gävle postoji običaj spaljivanja divovske slamnate verzije tradicionalne skandinavske božićne figure, julske koze. Nisu to nikakvi moderni običaji, štoviše, ovaj običaj seže još iz 60-ih godina 20. stoljeća, kada su na gradskom trgu napravljene prve slamnate koze. Nakon toga bi se svake godine pojavili vandlali koji bi spalili slamnatu kozu pa su Šveđani to odlučili uvrstiti u tradiciju. Običaj je - ili da se koza spali ili da se u nj zabije automobilom. Kako god bilo - koza mora biti uništena do Božića.

Kakav djedica?! U Italiji vještice nose poklone

Dobra djeca na blagdan Sveta tri kralja u Italiji dobivaju poklone od vještice Befane. Befana se, baš kao i djedica, spušta u kuću kroz dimnjak. Dok djedica voli hranu, Befani se sviđa kad joj se ostavi malo vina. Za razliku od djedičine crvene oblekice, Befana više voli dronjke.

Ako je Ivan okupio tisuću momaka, Mraz okuplja tisuću djedica

Kupres je velik, ali SantaCon je veći. Santa Claus Convention je javno okupljanje ljudi odjevenih u kostime Djeda Mraza. Godine 1994. godine u San Franciscu započelo je prvo takvo okupljanje. Nakon San Francisca, događaj je poprimio globalni karakter.

U ovoj zemlji Coca-Coli ni marketing ne pomaže

Na Svetu Luciju u Švedskoj počinje božićno slavlje. U ranu zoru najmlađa kćer oblači bijelu haljinu i stavlja vijenac od svijeća na glavu te budi ukućane i poslužuje im kavu i kruh. Jedu se bomboni s bademima, paprenjaci u obliku srca ili zvijezda, a pije se sirup "julmust", karaktersističan upravo za blagdansko razdoblje, radi kojeg je u to vrijeme primjećen značajan pad u prodaji Coca-cole.

Božić je idealno vrijeme za zaron u zaleđeno jezero

Ako su Rusi u pitanju, onda definitivno. "Najnečasnije godišnje doba” ili “Svyatki” kako ga zovu Rusi, traje od pravoslavnog Badnjaka (6. siječnja) do Bogojavljenja (19. siječnja). Radi se o poganskoj tradiciji koja uključuje gozbu, rusku božićnu glazbu, gatanje, ali i ronjenje u zaleđena jezera i rijeke.

Djed Mraz koji, umjesto na saonicama, jaše na valovima

Australci provode praznike na prepunim plažama, a za učenike je to kraj školske godine i početak ljetnih praznika. Na jednoj od plaža, naziva Bondi, surferi hvataju valove noseći kape Djeda Božićnjaka.

Panj kao omiljena božićna poslastica

U Francuskoj se za Božić prave torte od čokolade u obliku panja. Taj je običaj ostao još iz vremena kad su ljudi spaljivali panjeve kako bi rastjerali zle duhove.