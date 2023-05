Medvjedić star jednu godinu i težak 'samo' 60 kilograma je prošli tjedan stigao u goste ljudima u mjestu Javorići. No, vlasnici kuće oko koje se šetao, kao i turisti koji su ga fotkali iz susjednog apartmana su preplašeni.

"Naravno da me brine jer iznenađujuće da je medvjed tu, baš na samom moru! Tu se svi bave turizmom i nije ugodno ako turisti sjede na terasi i vide medvjeda", rekla je Žaklina Brekalo iz Kraljevice za Danas.hr RTL-a.

Irena Turina rekla je da je medo prošao kraj kuće, a njezini su se gosti nagledali cijelog životinjskog carstva.

"Tu šetaju srne, divlji prasci, veprovi, prije dvije godine kad smo imali koronu imali smo čak i lisice. Pa sad i medo, a baš medo je napao Ćiru na stepenicama, bilo je to prije dosta godina", prepričava Irena.

Lovci kažu da su masovnom gradnjom ljudi ušli životinjama u stanište. Životinje tako dođu po hranu gdje im je servirana.

"Ovaj medo nije opasan. Mlad je, starosti do godine dana, ima 60-ak kila i očito je izgubio mater u nekoj prometnoj nesreći ili nešto. Medo sad luta naokolo gdje ima hrane, a hrane ima u selu", rekao je Serđo Brajdić, lovac Lovačkog društva Srndać Hreljin.

Bio je lokaciji u Kraljevici cijeli vikend, a to pokazuje i iskusan lovac.

"Prvi trag, drugi trag, netko je bacio neku hranu i on je kopao dok nije došao do nje! Znači, medo je šetao ovuda!", govori.

Medo je viđen i kako pliva, pio je bočatu vodu pa je dalje tražio hranu. "Ako bacate smeće pored baje, a ne u baju! Ne znam dal' su to navike, dal' je to odgoj, karakter, ne mogu shvatiti da ljudi mogu bacati vreće, hrpe smeća i za njih to nije briga!", komentira Žaklina Brekalo.