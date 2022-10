Berba maslina je pred vratima, ali ove godine maslinovo ulje bit će skuplje nego ikada. Uz suncokretovo i biljno, najviše se troši maslinovo ulje, a cijena mu baš i nije najjeftinija. Litra košta između 30 i 150 kuna, a uskoro bi moglo poskupiti za još 20 posto, piše RTL Direkt.

U Dalmaciji su neke uljare već najavile i do 50 lipa skuplja preradu kilograma maslina nego lani. Goran Marević, vlasnik OPG-a, prodaje svoju litru po 150 kuna i neće poskupjeti.

"Ali ako i bude skuplje, bit će opravdano jer struja je vjerojatno išla gore. Kažem, da ja imam uljaru, vjerojatno bi i ja kao i trgovački lanci opravdavao gorivom ili ne znam čime. To je na njima." Za građane, cijene maslinovog ulja su već i sada previsoke.

'Ne kupujete ulje, nego zdravlje'

"Domaće kvalitetno ulje je jako skupo u odnosu na potrošačku moć većine potrošača, dakle govorimo o situaciji gdje imamo milijun i 200 tisuća umirovljenika od kojih polovica ima mirovinu od 2000 ili manje od 2000 kuna. Oni si sigurno ne mogu priuštiti maslinovo ulje od 150 kuna", kaže Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Ako se cijena tako značajno povisi to ulje će doista biti nedostupno većini hrvatskih građana.

"Cijena od 29,99 kuna za ekstra djevičansko ulje je praktički nemoguća. Vjerojatno će dići cijene jer je i u Španjolskoj bila isto velika suša pa će i tu poskupiti, ali ja sam uvijek za naše domaće proizvode koji su stvarno kvalitetni. Praktički ne kupujete ulje, kupujete zdravlje", kaže Marević.

Limitiranje cijene maslinovog ulja?

Može li se možda limitirati cijena maslinovoga ulja kao što se to napravilo sa suncokretovim uljem?

Svjedoci smo da se cijene nekih proizvoda mogu limitirati, no ako se to moglo napraviti sa suncokretovim uljem postavlja se pitanje je li to moguće i s maslinovim.

"Pa vrlo teško jer maslinovo ulje barem što se tiče hrvatske proizvodnje je prije svega turistički proizvod, proizvod s kojim konkuriramo najjačim svjetskim brendovima u proizvodnji maslinovog ulja. Zbog toga imamo visoku kvalitetu maslinovog ulja i jednostavno nema ga dovoljno kolika je potražnja", Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore.