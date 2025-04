Mučite se s četkanjem psa? Veterinari predlažu pravilan način i što učiniti s dlakom

Linjanje pasa s dugom i gustom dlakom, može njihovim vlasnicima izazvati glavobolju jer dlake znaju prekriti svaki kutak vašeg doma, od kauča do omiljene crne majice. No, četkanje vašeg ljubimca je temeljna komponenta brige o psu koja izravno utječe na njegovo zdravlje, udobnost i vašu međusobnu povezanost.

Redovito i pravilno četkanje ključno je za uklanjanje mrtve dlake, sprječavanje bolnih zapetljanja, poticanje cirkulacije i stvaranje prirodnih ulja koja dlaku čine zdravom i sjajnom. Mnogi vlasnici, međutim, nisu sigurni kako pristupiti ovom zadatku, koje alate koristiti i, na kraju, što učiniti s prikupljenom dlakom.

Vrste četki za češljanje pasa

Tržište je preplavljeno raznim četkama i češljevima, no za pse s dugom i gustom dvostrukom dlakom, nekoliko je alata ključno.

Foto: Shutterstock

Četka za poddlaku je najvažniji alat jer je dizajnirana s dužim, ponekad rotirajućim zupcima koji prodiru kroz gornji sloj dlake i učinkovito uklanjaju otpalu poddlaku, bez oštećivanja zaštitne dlake. Preporučuje se kvalitetan model poput onih koje nude brendovi specijalizirani za njegu dlake.

Glatka četka, koja se sastoji od gusto raspoređenih, tankih metalnih iglica savijenih pod kutom, izvrsna je za raspetljavanje manjih čvorova, uklanjanje otpale dlake s gornjeg sloja i zaglađivanje krzna, uz oprez kako ne bi grebala kožu. S druge strane metalni češalj sa širim zupcima idealan je za provjeru nakon četkanja i nježno razmrsivanje zapetljanih dijelova, osobito na osjetljivim područjima poput ušiju, pazuha i repa, dok uži zupci pomažu u detaljnoj obradi.

Četka s iglicama, slična ljudskoj četki, pogodna je za klasično četkanje i uklanjanje površinske prljavštine, no manje učinkovita je za gustu poddlaku.

Pravilne tehnike četkanja pasa

Pravilno četkanje psa s dugom i gustom dlakom zahtijeva pravi alat, ali je jednako važna i ispravna tehnika. Prvo, odaberite mirno mjesto i vrijeme kada je pas opušten te pripremite alate i poslastice kao nagradu. Ako pas nije navikao na češalj, neka prvo onjuši alate kako bi se navikao na njih.

Za učinkovito četkanje, važno je ne prelaziti samo površinu dlake. Umjesto toga, razdvojite dlaku rukom i četkajte je dio po dio, počinjući od kože prema vrhovima dlake. Prvo koristite alat za poddlaku kako biste uklonili većinu otpale dlake, a potom četkajte u smjeru rasta dlake kako biste izbjegli iritaciju kože i čupanje dlake. Posebnu pažnju posvetite područjima gdje se dlaka često petlja, kao iza ušiju, ispod vrata, ispod pazuha i na repu.

Ako naiđete na čvorove, nemojte ih na silu čupati. Nježnim pokretima prstima ili metalnim češljem sa širokim zupcima pokušajte razmrsiti zapetljani dio. Ako je čvor prevelik ili previše tvrd, možda će biti potrebno koristiti škare (paralelno s kožom) ili potražiti pomoć profesionalnog groomera. Nakon što uklonite poddlaku i razmrsite zapetljance, prođite glatkom četkom ili četkom s iglicama kako biste zagladili gornji sloj i uklonili preostalu dlaku koja opada.

Foto: Shutterstock

Za optimalne rezultate, pse s dugom i gustom dlakom idealno je četkati nekoliko puta tjedno, a tijekom sezone linjanja (proljeće i jesen), čak i svakodnevno. Redovitost četkanja ključna je za prevenciju velikih zapetljanja i održavanje zdrave dlake.

Odlaganje dlake od pasa nakon četkanja

Nakon temeljitog četkanja, vjerojatno ćete imati popriličnu hrpu pseće dlake. Iako je dlaka organski materijal, veterinari uglavnom ne preporučuju njeno dodavanje u kućni komposter jer se dlaka vrlo sporo razgrađuje (može potrajati mjesecima pa čak i godinama), njen miris može privući neželjene glodavce i druge štetočine u kompostište, a postoji i potencijalni rizik od prijenosa parazita ili patogena ako pas nije bio potpuno zdrav ili ako kompost ne postigne dovoljno visoku temperaturu.

Najjednostavnija i najčešće preporučena metoda jest odlaganje prikupljene dlake u redovni kućni otpad. Time se osigurava da dlaka ne uzrokuje probleme u kompostu ili okolišu. Neki izvori spominju i spaljivanje kao opciju, no to se generalno ne smatra ekološki prihvatljivim rješenjem zbog emisije štetnih tvari. U nekim područjima postoje specijalizirana postrojenja za zbrinjavanje životinjskog otpada, što može biti alternativa ako je dostupna, piše Be Chewy.

