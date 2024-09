Smije li se mačka na uzici voditi u šetnju? 'Može krenuti po zlu'

Sean McCormack je glavni veterinar na tails.com te ima misiju pomoći da kućni ljubimci budu sretni i zdravi. On čitateljima The Suna daje savjete o psima, mačkama, ribicama, zečevima itd.

"Ako se vaš ljubimac čudno ponaša ili mu je loše, ili želite znati o prehrani ili vježbanju, samo pitajte. Mogu pomoći da kućni ljubimci budu sretni i zdravi", rekao je.

Čitateljica Sarah Smith priupitala ga je li dobra ideja da se mačka šeta na uzici.

"Vidjela sam ljude koji izvode mačke u šetnju na uzicama. Moja maca Marmelade to nikad ne bi tolerirala, ali što vi mislite o tome? Je li to dobra ideja?", istaknula je.

Foto: Shutterstock / Ilustracija

Veterinar Sean joj je odgovorio:

"Vidio sam da je krenulo po zlu u nekoliko navrata. Opasno je i većina mačaka u tome ne uživa. One trebaju vježbu i stimulaciju, ali trebaju i osjećaj da mogu pobjeći od opasnosti, opažene ili ne.

Ako naiđe pas, na primjer, mačka na uzici vjerojatno će se zapetljati oko vlasnika i, vjerujte mi, ugrist će ga i izgrebati u panici.

Mačke vole lutati i istraživati ​​svoj teritorij. Njihovo dovođenje u nepoznato okruženje dovodi do pretjerane stimulacije i stresa. Možda ćete na društvenim mrežama vidjeti mačke za koje se čini da to lako podnose, ali one su iznimke."

