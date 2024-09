'Moja ogromna kornjača može težiti 63 kilograma i živjeti 120 godina, nerazdvojni smo'

Nakon što joj je dijagnosticiran rak, bivša medicinska sestra Jackie Leek odlučila je nabaviti novog ljubimca. Sada su ona i njena osmogodišnja afrička sulcata kornjača, Mr. Miyagi, nerazdvojne i posvuda idu zajedno, piše The Mirror.

Baka je izgradila posebnu vezu sa svojom golemom kornjačom koja prati Jackie Leek kamo god ona ide. Njih dvoje idu na redovite šetnje, pa čak i na odmor u kamp prikolicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mr. Miyagi težak je oko 19 kilograma i očekuje se da će kad odraste imati 63 kilograma. A budući da bi mogao živjeti čak 120 godina, Jackie je čak osnovala zakladu koja će se brinuti o njemu kad ona premine.

"Otvorim vrata i on me samo slijedi niz prilaz i na imanje gdje živimo. Samo će me pratiti i malo ćemo šetati", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Ljudi ne mogu vjerovati koliko je težak

"Ljudi će napustiti svoje automobile kad nas vide, zaustavit će se i pitati je li on pravi i mogu li ga dodirnuti. Kad smo bili na plaži na praznik, bili smo okruženi ljudima i svi su se fotografirali s njim, bilo je ludo. Ljudi također ne mogu vjerovati koliko je težak", ispričala je baka.

Jackie je kupila Mr. Miyagija da joj radi društvo dok se oporavljala od raka prije 18 mjeseci. Prije otprilike četiri godine dijagnosticiran joj je mijelom, vrsta raka krvi koji se razvija u koštanoj srži, i rak dojke.

Nakon radioterapije osjećala se usamljeno i kupila je svoju prvu kornjaču, Thora. Nažalost, umro je nakon tri godine. Majka dvoje djece iz Warringtona u Cheshireu tada je kupila Mr. Miyagija.

Foto: Shutterstock

'Ostavila sam Miyagiju novac'

"Nikada me nisu zanimali gmazovi ili kornjače, užasavam se zmija. Nikad nisam mislila da ću imati kornjaču. On mi puno pomaže, imam crnih dana. Ojačala sam nakon dijagnoze, ali Miyagi mi pomaže. Nisam se mogla vratiti na posao zbog svog imunološkog sustava i moram paziti kamo idem i što radim, tako da je on veliki dio mog života", otkrila je Jackie.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On mi daje svrhu i kad plačem, on stoji pored mene i ja razgovaram s njim. Odlazi u krevet oko 17 sati i spava do osam sati ujutro osim ako ne ustanem i on me ne čuje u kuhinji. On je vrlo nježan i sjest će na moje papuče. Ako ga ostavimo samog u kući, onda mislimo da su nas opljačkali jer on premješta namještaj. On ne voli crnu boju, ne znam zašto. Moja kanta za mop je crna i on je uvijek baca po kući", ispričala je.

Jackie je osnovala zakladu za Miyagija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Napravila sam planove kad napustim ovaj svijet, pa će ga moj partner čuvati što duže može. Nakon toga, nadam se da će ga moja kći uzeti i ostavila sam Miyagiju novac jer nije jeftin, a on ima najbolje osiguranje i najbolje veterinare", rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: Aleksandra Dojčinović pokazala na pariškom Tjednu mode kako to rade Hrvati