Što rade ptice kada se umore u letu? Možda se iznenadite kako zapravo spavaju

Zanimljivo je pitanje odmaraju li se ptice dok lete jer to otkriva puno o njihovoj fiziologiji i sposobnosti prilagodbe. Ovo područje istraživanja pruža uvid u nevjerojatne strategije preživljavanja koje ptice koriste.

"Ptice mogu spavati dok lete. Mnoge putuju na jako daleke lokacije kako bi pronašle toplija mjesta i više hrane. Mogu provesti nekoliko dana u letu bez da se stanu odmoriti, a neke čak tako lete tjednima. Na primjer, prekrasne ptice fregate mogu provesti i do dva mjeseca u zraku", rekao je muzeolog Alex Bond.

Spavaju li ptice dok lete

Objasnio je da ptice doslovno spavaju s jednim otvorenim okom.

"Mogu uspavati pola svog mozga dok drugu polovicu drže budnom i svjesne su onoga što se oko njih događa. To im omogućuje da spavaju dok lete, ali i da spavaju dok su na grani ili plutaju na vodi. One nisu jedine životinje koje to mogu. Dupini i tuljani također mogu napola spavati dok plivaju. Siguran sam da bi mnogi ljudi, uključujući i mene, voljeli ponekad biti u polusnu", poručio je.

Ovo je posebno važno tijekom dugih migracija kada nema dovoljno vremena za stajanje i odmaranje.

