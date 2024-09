Dreser pasa otkrio koje tri pasmine nisu za život s djecom: 'Grizu ih'

Dreser pasa Will Atherton otkrio je tri pasmine pasa koje ne bi preporučio za obiteljski dom s djecom, jer je prije vidio kako je to "užasno pošlo po zlu", piše The Mirror.

Will ima više od 900.000 pratitelja na TikToku, gdje redovito dijeli savjete za dresuru pasa. Stručnjak je naveo tri pasmine koje ne bi držao s djecom u obiteljskoj kući, jer predstavljaju potencijalnu opasnost za djecu.

1. Belgijski ovčari podvrste malinois

Unatoč tome što je malinois sposoban za "lude pothvate poslušnosti i treniranja", Will ne misli da je ta pasmina prikladna za obitelji s djecom.

"Grizu djecu, ozljeđuju djecu, nemaju prekidač za gašenje i stalno žele ići, ići, ići", upozorio je Will.

2. Kavkaski ovčar

Will je istaknuo kavkaskog ovčara, ali je također rekao da "bilo koja divovska pasmina čuvara ovaca ili krava" može uzrokovati probleme.

"Da, mogu biti zaštitnički nastrojeni prema obitelji, ali puno su prikladniji za život vani na farmi. A ako ih pokušate dovesti u dom, možda neće imati strpljenja ili mogućnosti otići daleko od djece koju smatraju frustrirajućom", objasnio je Will te je dodao da to često može dovesti do to ga "ugrizu djecu".

3. Argentinska doga

Will je rekao da "voli pasmine mastifa", ali od svih njih najviše čuje da argentinska doga "nije za život s djecom".

