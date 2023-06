Savršene grudi su okrugle, pune, "umjerene veličine" i ravnomjerno raspoređene s bradavicama relativno blizu jedna drugoj, pokazalo je istraživanje. Istraživači su analizirali karakteristike grudi koje najviše cijene pacijenti na plastičnim operacijama i šira javnost, piše The Sun.

Više od 1000 muškaraca i žena pokazalo je fotografije prsnog koša 25 pacijenata, u dobi od 18 do 45 godina, koji su tražili estetsku ili rekonstruktivnu operaciju između 2009. i 2019. godine. Zamoljeni su da ocijene privlačnost na ljestvici od pet stupnjeva. U prosjeku, grudi su dobile ocjenu 2,5. Tim je to pripisao varijacijama u osobnim preferencijama.

Međutim, otkrili su da je projicirana kontura - što znači okrugliji i puniji oblik - povezana s većom percipiranom privlačnošću. Pet najprivlačnijih grupa grudi bile su okrugle, imale su puninu gornjeg pola (napuhanost i istaknuti dekolte) i vrlo malu ptozu (opuštenost).

Veličina nije najvažniji faktor

Grudi su također bile bliže jedna drugoj, razmak između bradavica je bio uži, a prostor od bradavice do pregiba ispod grudi kraći. Bile su "umjerene" veličine, procijenjene su na košaricu C. Među zvijezdama koje nose grudnjake te veličine su Jennifer Aniston, Blake Lively i Rita Ora.

Izmjerene su optimalne grudi: Sternalni usjek do bradavice bi trebao biti 21,1 centimetara, prostor od bradavice do bradavice bi trebao biti 19,2 centimetara, širina baze 13,4 centimetra, bradavica do inframamarnog nabora 7,4 centimetra, a obim grudi 34 centimetra. Studija, objavljena u časopisu "Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open" u siječnju, imala je za cilj pružiti smjernice kirurzima, a ne definirati univerzalne standarde ljepote, rekli su autori.

"Kao što se odražava u nalazima ovdje, percepcija i standardi ljepote uvelike variraju od pojedinca do pojedinca ili među skupinama različitih dobi, kulturoloških pozadina te rodnih ili seksualnih identiteta", dodali su.