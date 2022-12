Jennifer je na TikToku otkrila da je otišla u svoju lokalnu trgovinu kako bi kupila nekoliko komada i nije obraćala pozornost na račun jer je žurila po svoju kćer.

Tko se buni popustu?

Žena je objasnila što se zapravo dogodilo: "Došla sam do auta i pogledala svoj račun, dao mi je popust '55 plus utorak' od 10%. Mislim, ne ljutim se jer je to 7,50 dolara koje nisam morala platiti, ali nije me pitao. Nije me pitao koliko imam godina."

"Izgledam li ti kao da imam 55? Bože, nadam se da ne. Izgledam li kao da imam 55", zabrinuto je pitala svoje pratitelje.

Dobila je odgovor koji joj se nije svidio

Na žalost po Jennifer, odjeljak s komentarima brzo je bio preplavljen ljudima koji su rekli da ona doista izgleda kao da ima 55 godina.

"Da, definitivno izgledate kao da imate najmanje 55", napisao je jedan muškarac. Drugi komentar je bio malo grub: "Da, imaš. Moja mama ima 62 godine, a ti izgledaš starije od nje."

Jedna osoba je malo ljubaznije napisala: "Da budem potpuno iskren, da, izgledaš kao da imaš više od 55 godina i to je u redu!"

Drugi komentari stigli su od blagajnica u trgovini, a jedna je napisala: "Ja sam blagajnica i ne smijemo kupce pitati za dob, to je protiv pravila trgovine." S time se složio još jedan blagajnik: "Kao bivši zaposlenik Rossa, davao sam taj popust dragim kupcima bez obzira na njihovu dob", piše The Sun.