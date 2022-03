TikTokerica u bikiniju zaprepastila je pratitelje izjavom da nosi veličinu grudnjaka 32A. Na TikToku objavljen je video u kojem pozira u bikiniju sa i bez podstave. Video je na TikToku objavio brend kupaćih kostima inBodi Swim. Pregledan je više od 100 tisuća puta i skupio je brojne komentare, piše Daily Star.

"Umm, što se upravo dogodilo? Kakve su ovo prevare?", "Ti sigurno ne nosiš veličinu 32A, to su laži", bili su neki od komentara.

Kako odrediti veličinu grudnjaka?

1. Krojačkim metrom izmjerite opseg potprsnog koša, dio odmah ispod vašeg grudnjaka. To je vaša mjera za traku grudnjaka.

2. Izračunajte opsegprsnog koša tako da preko leđa do najpunijeg dijela vaših grudi, odmah preko bradavica, postavite metar. To je mjera vaših košarica.

3. Zaokružite obje mjere na najbliži okrugli broj.

4. Izračujate broj košarice tako da oduzmete mjeru trake od broja košarice.

Ako je opseg prsnog koša veći od potprsnog opsega za:

12 do 14 centimetara, odgovaraju vam košarice A

14 do 16 centimetara, odgovaraju vam košarice B

16 do 18 centimetara, odgovaraju vam košarice C

18 do 20 centimetara, odgovaraju vam košarice D

20 do 22 centimetara, odgovaraju vam košarice E

22 do 24 centimetara, odgovaraju vam košarice košarice F.