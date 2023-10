Za majčino mlijeko kažu da je najzdravija i najprirodnija hrana. Vrlo je bogato hranjivim tvarima potrebnim za rast i razvoj novorođenčadi, a ima i antibakterijska, antivirusna i antiparazitna svojstva, piše Mondo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nešto novo na tržištu - nakit od majčinog mlijeka

Mame diljem svijeta to znaju, pa ga koriste koliko god mogu. Neke ga zamrznu i pohrane za buduće dane. Međutim, sve ima svoj rok trajanja.

Mama iz američkog Idaha Britni Eddy bila je shrvana kada je shvatila da joj se mlijeko pokvarilo sedam mjeseci nakon poroda. Bilo joj ga je žao baciti, a nakon malog istraživanja otkrila je da se mlijeko, čak i ako mu je prošao rok trajanja, može koristiti na drugačiji način - za izradu sapuna.

Jedno pakiranje od šest manjih sapuna prodala je za skoro 30 eura. Inače, cijena majčinog mlijeka na crnom tržištu je i do 600 eura po litri.

'Pomaže kod starenja, bora, strija i suhe kože'

Majčino mlijeko ima mnoge dobrobiti za kožu. Sadrži laurinsku kiselinu koja ima antibakterijska svojstva i može pomoći smirivanju kože.

"Pomaže kod starenja, bora, strija i suhe kože. Nije samo za bebe. Bebama će pomoći kod pelenskog osipa i kod ekcema, a pomaže kod posjekotina i opeklina od sunca.

Supruga srpskog tenisača Novaka Đokovića, Jelena, podržala je ideju da se majčino mlijeko ne baca i iskoristi do posljednje kapi. Poznata po naturalističkom pogledu na svijet, zagovornica prirodnih pripravaka, zdrave prehrane i načina života, šokirala je tada domaću javnost. No, u svijetu je to odavno postala praksa.

"Došli smo kući nakon četiri mjeseca na putu i našla sam sve ove vrećice smrznutog mlijeka. Provela sam dane i noći u 'pumpanju' i dio mene ne može vjerovati da ih nisam uspjela iskoristiti. Sada mi svi govore da im je istekao rok trajanja i da ih trebam baciti, ali jednostavno ne mogu. Srećom, dobila sam mudar savjet kako ih koristiti - za izradu sapuna, kupki, kozmetičkih proizvoda. Upravo to ću i učiniti", otkrila je Jelena svojevremeno.