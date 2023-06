VITKA I NESRETNA / S konfekcijskog broja 46 pala na 36, ali: 'Voljela bih da sam znala za ovih sedam gadnih nuspojava'

Uz toliko priča o "čarobnoj transformaciji" nakon mršavljenja, mogli biste steći dojam da će vam život biti bezbrižan i presretan kad smršavite koji kilogram. No, glumica i motivacijska govornica Meg Stier, koja je s konfekcijskog broja 46 došla do 36, na svom je TikToku objavila video u kojem je rekla da postoji niz stvari za koje bi voljela da je znala unaprijed, prije nego je izgubila hrpu kilograma, piše The Sun.