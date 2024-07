Zašto? Iz jednostavnog razloga - sve te čarobne kremice, tubice, serumi, ulja, losioni, mlijeka, tonici i bezbroj artikala iz nepreglednog kozmetičkog arsenala imaju svoj rok trajanja,

Stoga se valja zapitati može li korištenje starih kozmetičkih proizvoda biti štetno za kožu i, općenito, za naše zdravlje. I krema ima svoj ”sat”. Naime, čim otvorite poklopac kreme za lice, počinje joj otkucavati rok trajanja. Isto vrijedi i za nikad otvoreni piling koji sakuplja prašinu na dnu ormarića – ni on ne može trajati vječno. Dakle, koliko dugo proizvodi za njegu zaista traju?

Godina dana od otvaranja

Za većinu preparativnih kozmetičkih proizvoda za njegu kože i kose lako je doznati koliko traju, budući da je ta informacija označena na ambalaži sitnom ilustracijom otvorene staklenke s brojem (6, 12, 24 ili 36). Te brojke označavaju broj mjeseci tijekom kojih se otvoreni proizvod mora iskoristiti. Ako pak proizvod nema takvu oznaku, trebao bi imati naveden datum i godinu, baš kao što to imaju prehrambeni proizvodi.

Ako proizvod nema oznaku roka trajanja ili ste izgubili originalnu ambalažu na kojoj je bio naveden, općenito je pravilo da ga treba potrošiti u roku od godine dana nakon otvaranja. Ovo se ne odnosi na proizvode za sunčanje, kao ni na dermokozmetičke proizvode kupljene na recept, kao što su pripravci za akne.

Moguće rasadište bakterija

Ako proizvod ne potrošite u roku od godinu dana, mogu ga naseliti bakterije, posebno ako ga čuvate u vlažnoj prostoriji kao što je kupaonica. Takav dotrajali proizvod nanesen na kožu može prouzročiti iritaciju, osip ili akne. Stoga, prilikom pregledavanja svojih preparata, obavezno pogledajte je li se promijenila tekstura, ili proizvod već ima neugodan, neuobičajen miris, moguće čak i nakupine masnoće, ili ulja. Primijetite li to, odmah bacite u koš za smeće, jer daljnjim korištenjem riskirate opasne iritacije, čak infekcije, crvenilo, svrab ili osip.

Neotvoreni proizvodi za njegu traju nešto dulje od onih korištenih, jer imaju manje šanse da ih ”napadnu” bakterije. Ali, svejedno, uvijek budite oprezni i obavezno provjerite gore navedeno kod svakog kozmetičkog proizvoda.

Kada proizvod nije otvoren

Smatra se da neotvoreni proizvodi mogu trajati od dvije do najviše pet godina. I u ovom slučaju to se općenito pravilo ne odnosi na kreme za zaštitu od sunca i one terapijske za njegu akni.

Osim toga, to je vremensko razdoblje također potrebno skratiti, ako je proizvod bio u vlažnoj ili pregrijanoj prostoriji, a kupaonice najčešće jesu takve. Neotvorene proizvode, koje znate da nećete brzo početi koristiti, najbolje je skladištiti na hladnom, suhom i tamnome mjestu, nikako ne u kupaonici, već je najbolje u hladnjaku. Sastojci koji se nalaze u njihovim formulama s vremenom gube učinkovitost i nećete imati puno koristi od njih. Zato ih bacite nakon što im istekne rok trajanja.

