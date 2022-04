Megan je nastavila: "Zaslužujemo se osjećati sretno, udobno, seksi i lijepo. Ili čak samo živjeti svoje živote bez da smo fokusirani na to kako izgledamo."

PLUS SIZE JE IN / Skinula se do gaćica i 'okinula' iz svih kutova: 'Osjećam se sretno, udobno, seksi i lijepo'