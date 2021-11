Plus size model iz Glasgowa u Škotskoj Nicole McCurry (24) ponosno pokazuje svoje bujne obline na društvenim mrežama. No dok ona misli da izgleda sjajno, neki njeni pratitelji nisu baš oduševljeni, piše The Sun.

Nicole na svom Tik Toku ima preko 247.000 pratitelja, a na Instagramu preko 5.100, no neki od njih joj skoro svakodnevno šalju uvredljive poruke pune govora mržnje.

"Toliko si debela da ćeš biti mrtva prije 30. godine", "Promičeš nezdravu sliku tijela", "Moraš ići u teretanu - odvratna si", "Debela osoba nikako ne bi trebala nositi usku haljinu" samo su neke od njih.

Nicole je otkrila da joj takvi komentari dolaze svakodnevno uz svaku njenu objavu na društvenim mrežama, a pišu ih većinom muškarci, posebice oni koji su u braku ili vezi.

Prijavit će ih partnericama

"Ljudi su tako zli… Sumnjam da njihovi partneri znaju da njima iza leđa trolaju ženu koju nikad nisu upoznali", kazala je.

No, Nicole je smislila originalan i učinkovit način borbe s trolovima.

"Pogledam njihove profile i onda im zaprijetim da ću njihovim djevojkama reći kakvi su zapravo. Neki od njih mi se nakon toga ispričaju, a neki me nazivaju čudakinjom. No, to me ne dira previše. Još ih nisam prijavila partnericama, ali budem to napravila", ispričala je.

Nicole je profil na Tik Toku otvorila 2012. godine.

"Pridružila sam se TikToku prije mnogo godina i volim pozirati u kupaćim kostimima i seksi odjeći, volim pokazivati svoje tijelo i ponosna sam na njega. Mislim da sam seksi. Bila sam šokirana kada sam počela dobivati ​​veliki broj pratitelja. Neki ljudi su divni i kažu mi da lijepo izgledam", istaknula je Nicole, a onda se osvrnula i na negativne komentare.

Počela se debljati nakon smrti oca

"No, dobivam i negativne komentare. Ljudi ponekad mogu biti užasni. Neki muškarci osjećaju potrebu da me zlostavljaju. Jedan mladić me pratio po ulici vičući 'Ti si debela djevojka s Tik Toka!'."

Nicole je kazala da su je okrutne primjedbe prije uznemiravale, ali sada je više "nije briga". "Sada imam visoko samopoštovanje. U sretnoj sam vezi i voljena sam. Trolovi su ti koji imaju problema", istaknula je.

Nicole trenutno ima 96 kilograma, a počela se debljati nakon što je njen otac Patrick (49) iznenada preminuo od srčanog udara nakon što je primljen u bolnicu sa želučanim problemima kada je imala samo 14 godina.